Marsala: dialogo con la città francese Nogent-sur-Marne per un “Patto d’Amicizia” 

21/08/2025 22:05:00

Un possibile legame istituzionale tra Marsala e la città francese di Nogent-sur-Marne è stato al centro di un incontro a Palazzo Municipale. La proposta è arrivata tramite Violette Rallo, responsabile delle relazioni internazionali della cittadina francese, che ha origini marsalesi ed è stata delegata dal sindaco Jacques Martin.

Il sindaco Massimo Grillo e il vicesindaco Giacomo Tumbarello hanno accolto con favore l’idea di un “Patto d’Amicizia”, che potrebbe aprire la strada a scambi culturali e turistici, con particolare coinvolgimento delle scuole e degli operatori del settore.

Presenti anche gli assessori Donatella Ingardia e Giuseppe Lombardo, è stata proposta una videoconferenza con il sindaco Martin per definire i prossimi passi della collaborazione.

*****

In distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2025/2026 - È iniziata a Marsala la distribuzione dei tesserini regionali venatori per la stagione 2025/2026. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune, dove è pubblicato l’Avviso con calendario, giornate e orari di consegna.



I tesserini si possono ritirare sia all’Ufficio comunale di via Garibaldi, sia nelle sedi periferiche delle contrade Paolini e Terrenove-Bambina.

Dal 1° settembre, invece, la consegna continuerà esclusivamente presso l’Ufficio centrale di via Garibaldi, durante il normale orario di apertura.



