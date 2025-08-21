Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
21/08/2025 22:05:00

Marsala: dialogo con la città francese Nogent-sur-Marne per un “Patto d’Amicizia” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755688024-0-marsala-dialogo-con-la-citta-francese-nogent-sur-marne-per-un-patto-d-amicizia.jpg

 Un possibile legame istituzionale tra Marsala e la città francese di Nogent-sur-Marne è stato al centro di un incontro a Palazzo Municipale. La proposta è arrivata tramite Violette Rallo, responsabile delle relazioni internazionali della cittadina francese, che ha origini marsalesi ed è stata delegata dal sindaco Jacques Martin.

 

Il sindaco Massimo Grillo e il vicesindaco Giacomo Tumbarello hanno accolto con favore l’idea di un “Patto d’Amicizia”, che potrebbe aprire la strada a scambi culturali e turistici, con particolare coinvolgimento delle scuole e degli operatori del settore.

Presenti anche gli assessori Donatella Ingardia e Giuseppe Lombardo, è stata proposta una videoconferenza con il sindaco Martin per definire i prossimi passi della collaborazione.

                                                                                                                              *****

In distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2025/2026 - È iniziata a Marsala la distribuzione dei tesserini regionali venatori per la stagione 2025/2026. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune, dove è pubblicato l’Avviso con calendario, giornate e orari di consegna.
 

I tesserini si possono ritirare sia all’Ufficio comunale di via Garibaldi, sia nelle sedi periferiche delle contrade Paolini e Terrenove-Bambina.

Dal 1° settembre, invece, la consegna continuerà esclusivamente presso l’Ufficio centrale di via Garibaldi, durante il normale orario di apertura.

 

                                                                                                              

 



