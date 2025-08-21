L'incidente di Pizzolungo, grave un uomo

21/08/2025 07:54:00

Un uomo è rimasto gravemente ferito nel brutto incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri lungo la litoranea di Pizzolungo, in direzione San Vito Lo Capo, nei pressi della Stele di Anchise. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e diverse pattuglie della Polizia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione: la strada è rimasta bloccata per ore, con lunghe code di auto formatesi in entrambe le direzioni. Solo in tarda serata la viabilità è tornata alla normalità.



