Cronaca

» Incidenti
21/08/2025 10:11:00

Marsala: donna ferita in un incidente all'incrocio di Terrenove

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755763914-0-marsala-donna-ferita-in-un-incidente-all-incrocio-di-terrenove.png

Ieri pomeriggio a Marsala, in contrada Terrenove Bambina, si è verificato un brutto incidente stradale all’altezza del semaforo. Una donna è stata investita da un’auto,  una Lancia Ypsilon e dopo l’impatto, come documentato dalla foto, è rimasta a terra ferita.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasportare la donna in ospedale. 

 

L'incidente è l'ennesimo episodio in un incrocio molto pericoloso. Quello di contrada Terrenove, infatti, è già stato teatro di numerosi altri incidenti, alcuni anche molto seri. I residenti segnalano da anni criticità legate alla viabilità della zona e al malfunzionamento del semaforo, che spesso risulta guasto o non operativo, aumentando il rischio di scontri e investimenti.



