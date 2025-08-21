Marsala: donna ferita in un incidente all'incrocio di Terrenove

21/08/2025 10:11:00

Ieri pomeriggio a Marsala, in contrada Terrenove Bambina, si è verificato un brutto incidente stradale all’altezza del semaforo. Una donna è stata investita da un’auto, una Lancia Ypsilon e dopo l’impatto, come documentato dalla foto, è rimasta a terra ferita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasportare la donna in ospedale.

L'incidente è l'ennesimo episodio in un incrocio molto pericoloso. Quello di contrada Terrenove, infatti, è già stato teatro di numerosi altri incidenti, alcuni anche molto seri. I residenti segnalano da anni criticità legate alla viabilità della zona e al malfunzionamento del semaforo, che spesso risulta guasto o non operativo, aumentando il rischio di scontri e investimenti.



