Cittadinanza
22/08/2025 10:11:00

I manifesti provocatori a Castellammare, la Madonna come grido di protesta
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755846953-0-i-manifesti-provocatori-a-castellammare-la-madonna-come-grido-di-protesta.jpg

In questi giorni le strade di Castellammare del Golfo sono state attraversate da una campagna cittadina di manifesti che denunciano con forza "l’ipocrisia di una politica sorda e cieca di fronte ai gravi problemi che affliggono il territorio".


Sotto le luci della festa patronale, la campagna invita a guardare oltre i fuochi d’artificio e a prendere coscienza delle criticità che non possono più essere taciute: lo Zingaro devastato dagli incendi nel 2020, 2023 e 2025; un turismo di massa che soffoca il paese, relegando la sua economia a soli tre mesi all’anno e spingendo i giovani a emigrare; la drammatica difficoltà nel reperire una casa; servizi pubblici assenti; un ospedale che non c’è; strade impraticabili e rifiuti che inquinano aria e mare.


A dare forza al messaggio sono i manifesti affissi in città, che ritraggono l’icona della Madonna del Soccorso – patrona di Castellammare – in una grafica stilizzata dai toni accesi e contrastanti. Ogni manifesto associa all’immagine sacra un appello preciso: “Liberaci dagli incendi dolosi”, “Liberaci dalla corruzione”, “Liberaci dal turismo di massa”. Un linguaggio diretto, che lega simbolicamente la tradizione religiosa alla denuncia sociale e politica.


I dati parlano da soli: servono tre ore di treno per coprire appena 45 chilometri tra Castellammare e Trapani; l’ultimo pullman per Palermo o Scopello parte alle 18:00. Durante l’inverno il territorio si svuota, privo di vitalità culturale e di spazi di espressione popolare, mentre animali abbandonati muoiono nei giardini pubblici, dimenticati come i cittadini stessi da istituzioni assenti.


La denuncia è netta: in un luogo in cui la mafia resta radicata, non esiste neppure un centro sociale in un bene confiscato alla criminalità organizzata.
“È tempo di resistere alla rassegnazione e all’indifferenza. La rinascita deve partire dalla consapevolezza, dal senso civico e dalla lotta solidale. Non possiamo lasciare che i nostri sogni, le nostre speranze e la nostra umanità muoiano nelle mani di chi distrugge con incompetenza o malinteressi", recita il messaggio della campagna.
Un grido d’allarme e un invito all’azione collettiva, perché solo insieme la comunità può difendere il proprio futuro.

 



