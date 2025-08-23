A Marettimo si presenta il romanzo di Gaspare Panfalone "I Segreti di Cala Nera"

23/08/2025 02:00:00

La suggestiva cornice dello Scalo Vecchio di Marettimo accoglierà, sabato 6 settembre alle ore 18.30, la presentazione ufficiale del romanzo I Segreti di Cala Nera, pubblicato da Thauma Editore. L’appuntamento rientra nella rassegna letteraria “Libri e letture di qua e di là dal mare”, organizzata dall’associazione culturale CSRT Marettimo, che da anni valorizza il dialogo tra cultura e territorio.

A firmare il volume è Gaspare Panfalone, noto imprenditore trapanese che con questo lavoro compie il suo esordio nella narrativa. La sua opera unisce mistero, filosofia e memoria collettiva, offrendo al lettore uno sguardo inedito sulla più remota delle Egadi.

Il romanzo

Protagonista della storia è Salvatore Ferrante, professore di filosofia che torna sull’isola della sua giovinezza dopo la morte del nonno, guardiano del faro e custode di segreti mai rivelati. Il ritrovamento di un quaderno misterioso diventa la chiave di un viaggio tra ricordi, tradimenti e rivelazioni, in cui la vicenda familiare del protagonista si intreccia con i misteri di Marettimo.

Il romanzo alterna narrazione e riflessione filosofica, con richiami a Platone, Kant, Nietzsche e Jung, trasformando l’isola in una metafora di battaglie interiori e di ricerca della verità. I Segreti di Cala Nera è anche un atto d’amore verso Marettimo, che emerge non come semplice sfondo, ma come personaggio vivo: i suoni del mare, le voci dei pescatori, i sentieri che conducono a calette selvagge e i tramonti che incendiano il cielo restituiscono tutta l’autenticità e la poesia dell’isola.

L’incontro

Durante la serata, Gaspare Panfalone dialogherà con Laura Lodico, curatrice della rassegna e presidente di CSRT Marettimo, e con lo scrittore siciliano Antonino Rallo. Sarà un’occasione preziosa per accompagnare il pubblico in un percorso tra mistero, filosofia e radici mediterranee, invitando i lettori a scoprire la bellezza profonda di un luogo che continua a custodire i suoi segreti.







