Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
23/08/2025 02:00:00

A Marettimo si presenta il romanzo di Gaspare Panfalone "I Segreti di Cala Nera"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755875732-0-a-marettimo-si-presenta-il-romanzo-di-gaspare-panfalone-i-segreti-di-cala-nera.jpg

La suggestiva cornice dello Scalo Vecchio di Marettimo accoglierà, sabato 6 settembre alle ore 18.30, la presentazione ufficiale del romanzo I Segreti di Cala Nera, pubblicato da Thauma Editore. L’appuntamento rientra nella rassegna letteraria “Libri e letture di qua e di là dal mare”, organizzata dall’associazione culturale CSRT Marettimo, che da anni valorizza il dialogo tra cultura e territorio.

A firmare il volume è Gaspare Panfalone, noto imprenditore trapanese che con questo lavoro compie il suo esordio nella narrativa. La sua opera unisce mistero, filosofia e memoria collettiva, offrendo al lettore uno sguardo inedito sulla più remota delle Egadi.

 

Il romanzo

Protagonista della storia è Salvatore Ferrante, professore di filosofia che torna sull’isola della sua giovinezza dopo la morte del nonno, guardiano del faro e custode di segreti mai rivelati. Il ritrovamento di un quaderno misterioso diventa la chiave di un viaggio tra ricordi, tradimenti e rivelazioni, in cui la vicenda familiare del protagonista si intreccia con i misteri di Marettimo.

Il romanzo alterna narrazione e riflessione filosofica, con richiami a Platone, Kant, Nietzsche e Jung, trasformando l’isola in una metafora di battaglie interiori e di ricerca della verità. I Segreti di Cala Nera è anche un atto d’amore verso Marettimo, che emerge non come semplice sfondo, ma come personaggio vivo: i suoni del mare, le voci dei pescatori, i sentieri che conducono a calette selvagge e i tramonti che incendiano il cielo restituiscono tutta l’autenticità e la poesia dell’isola.

 

L’incontro

Durante la serata, Gaspare Panfalone dialogherà con Laura Lodico, curatrice della rassegna e presidente di CSRT Marettimo, e con lo scrittore siciliano Antonino Rallo. Sarà un’occasione preziosa per accompagnare il pubblico in un percorso tra mistero, filosofia e radici mediterranee, invitando i lettori a scoprire la bellezza profonda di un luogo che continua a custodire i suoi segreti.


 



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...