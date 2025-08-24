 Marsala: bottiglie, degrado e i rischi di una movida violenta in Piazzetta Purgatorio

24/08/2025 19:25:00

Un angolo di storia e fascino trasformato in un deposito di rifiuti. È lo spettacolo che si è presentato stamattina agli occhi di chi ha attraversato Piazzetta Purgatorio, tra i luoghi più suggestivi di Marsala, a due passi dalla fontana settecentesca

Un’immagine che mortifica uno degli angoli più belli della città e che solleva preoccupazioni anche per la sicurezza: le bottiglie di vetro lasciate a terra possono infatti trasformarsi in armi, come già accaduto in passato.

Il risveglio di stamattina ha offerto dunque un’immagine poco dignitosa di uno dei luoghi simbolo della città, che meriterebbe ben altra cura e attenzione. Resta l’urgenza di un intervento: maggiore controllo nelle ore notturne, più rispetto da parte di chi vive la piazza e una gestione più rigorosa della movida.



