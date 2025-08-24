Sezioni
Cittadinanza
24/08/2025 19:25:00

 Marsala: bottiglie, degrado e i rischi di una movida violenta in Piazzetta Purgatorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756056357-0-marsala-bottiglie-degrado-e-i-rischi-di-una-movida-violenta-in-piazzetta-purgatorio.jpg

Un angolo di storia e fascino trasformato in un deposito di rifiuti. È lo spettacolo che si è presentato stamattina agli occhi di chi ha attraversato Piazzetta Purgatorio, tra i luoghi più suggestivi di Marsala, a due passi dalla fontana settecentesca

 

Un’immagine che mortifica uno degli angoli più belli della città e che solleva preoccupazioni anche per la sicurezza: le bottiglie di vetro lasciate a terra possono infatti trasformarsi in armi, come già accaduto in passato.

 

Uno scenario che non solo compromette il decoro urbano, ma che desta anche preoccupazione, coe dicevamo, per la sicurezza. Le bottiglie in vetro abbandonate, infatti, possono trasformarsi in vere e proprie armi, come dimostrano episodi già verificatisi in passato e che alimentano il timore tra residenti e frequentatori della zona.

 

Il risveglio di stamattina ha offerto dunque un’immagine poco dignitosa di uno dei luoghi simbolo della città, che meriterebbe ben altra cura e attenzione. Resta l’urgenza di un intervento: maggiore controllo nelle ore notturne, più rispetto da parte di chi vive la piazza e una gestione più rigorosa della movida.



