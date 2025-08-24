Sezioni
Cultura

» Cose di musica
24/08/2025 13:00:00

Luchè in concerto a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755960306-0-luche-in-concerto-a-castellammare.png

Luchè continua a portare il rap in giro per l’Italia con il LUCHÈ SUMMER TOUR e sarà in Sicilia il 29 agosto 2025 a Castellammare del Golfo (Tp) al Porto Nuovo per il Castellammare Music Fest. La data isolana è organizzata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune di Castellammare del Golfo.

Un uragano di stile pronto a regalare al pubblico dei concerti indimenticabili grazie alla sua imponente discografia, che negli anni l’ha reso uno dei protagonisti incontrastati della scena rap italiana. Nel frattempo, Luchè è tornato anche con nuova musica e l’ha fatto in grande: il suo nuovo singolo "Anno Fantastico" (https://wmi.lnk.to/annofantastico; Warner Music Italy), insieme a Shiva e Tony Boy, ha scalato rapidamente le classifiche, arrivando alla seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e restando stabile in Top 10 FIMI dal debutto, confermando ancora una volta la sua potenza.

I biglietti per il concerto siciliano di Castellammare del Golfo sono disponibili online su Ticketone e nelle prevendite abituali. 



