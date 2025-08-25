Mediterranea, fermo amministrativo a Trapani. Ocean verso la Sicilia dopo gli spari libici

25/08/2025 15:44:00

E’ stata fermata a Trapani dalle autorità italiane la nave Mediterranea della Ong Mediterranea Saving Humans. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi. La nave, sabato scorso, dopo aver soccorso 10 persone ha disatteso le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, che doveva essere quello di Genova e siccome si trovava nei pressi di Pantelleria ha puntato su Trapani dove sono state fatte sbarcare le persone.

«Le onde in mare erano alte più di due metri e mezzo», spiega la ong. Non si conosce ancora la durata esatta del fermo perché questa, secondo quanto fa sapere la stessa ong, verrà decisa dal prefetto di Trapani. La nave è stata fermata con un provvedimento che porta la firme della polizia, della guardia di finanza e della guardia costiera.

Intanto paura in mare per l’equipaggio della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee, presa di mira ieri pomeriggio (24 agosto) dalla Guardia costiera libica mentre operava in acque internazionali.

Alle 15.03, mentre la nave stava cercando un’imbarcazione in difficoltà – su indicazione del centro di coordinamento italiano – due uomini a bordo di una motovedetta libica hanno aperto il fuoco senza preavviso. «Venti minuti consecutivi di spari contro di noi», denuncia l’equipaggio. Nessun ferito, ma danni evidenti all’imbarcazione: fori vicino alla plancia, antenne distrutte, vetri in frantumi, gommoni di salvataggio colpiti.

A bordo c’erano 87 migranti, salvati tra il 23 e il 24 agosto. Dopo l’attacco, l’equipaggio li ha messi in sicurezza e ha lanciato un SOS alla Nato, chiedendo assistenza. Ma – secondo quanto riportato dalla Ong – dalla Marina italiana non è arrivata alcuna risposta.

«Chiediamo un’indagine immediata e che i responsabili siano assicurati alla giustizia», ha dichiarato Valeria Taurino, direttrice di Sos Mediterranee Italia. La nave, inizialmente diretta a Marina di Carrara, è stata infine dirottata verso Siracusa.



