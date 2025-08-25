Sezioni
Motori & dintorni
25/08/2025 15:00:00

Spinelli vince il primo premio “Morselli”: 41ª partenza alla Monte Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756120085-0-spinelli-vince-il-primo-premio-morselli-41-partenza-alla-monte-erice.png

 L’alcamese Salvatore Spinelli è il primo vincitore del premio “Salvatore Morselli”, istituito dall’Automobile Club Trapani in memoria del giornalista trapanese scomparso due anni fa.

 

La giuria, presieduta da Franco Cammarasana de La Gazzetta dello Sport, ha scelto Spinelli per il suo primato assoluto: con la prossima edizione della Monte Erice, in programma dal 5 al 7 settembre, il pilota sarà al via per la 41ª volta. Una storia iniziata nel 1979 con l’Alfa Romeo GTA 1.3 e il tempo di 5’01”143 sui 6.670 metri allora previsti.

 

La 67ª edizione della cronoscalata sarà decisiva per il Campionato Supersalita, oltre che valida per il CIVM, il Campionato Siciliano e il CIVSA.

“Spinelli è l’anima della Monte Erice – ha dichiarato Giovanni Pellegrino, presidente AC Trapani – e meritava questo riconoscimento in memoria di un cronista che la gara l’ha raccontata come pochi”.

 

Il premio sarà consegnato giovedì 4 settembre alle ore 19 nella sede dell’Automobile Club Trapani, con la presenza dei familiari di Morselli e un talk show dedicato alla storia della cronoscalata.