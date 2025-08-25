Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
25/08/2025 12:00:00

Pnrr. L'ex sindaco Forgione: "Favignana prima per fondi pro capite"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756114530-0-pnrr-l-ex-sindaco-forgione-favignana-prima-per-fondi-pro-capite.jpg

 Favignana si conferma al vertice della provincia di Trapani per capacità di intercettare fondi PNRR. Con 17,44 milioni di euro ottenuti, pari a 3.862,68 euro per abitante, l’isola conquista il primato provinciale e si posiziona fra i Comuni italiani con la maggiore incidenza pro capite di risorse PNRR.

Secondo i dati della piattaforma #PNRRinCOMUNE, gestita da IFEL – Fondazione ANCI e aggiornata al 13 dicembre 2024, gli investimenti PNRR in provincia di Trapani ammontano complessivamente a 188,87 milioni di euro, distribuiti su 25 Comuni.

Gran parte di questo risultato è stato raggiunto durante la guida amministrativa dell’ex sindaco Francesco Forgione, che sottolinea: «Abbiamo lavorato per lasciare alle Egadi un’eredità concreta, fatta di progetti e risorse che possano migliorare la qualità della vita, rafforzare i servizi e rendere più sostenibile il futuro delle isole. È una soddisfazione vedere Favignana al primo posto in provincia. Adesso la responsabilità passa ai nuovi amministratori, con l’auspicio che sappiano valorizzare questo patrimonio senza disperderlo».

Il primato delle Egadi conferma come anche i Comuni più piccoli, se supportati da una visione strategica e da una macchina amministrativa efficiente, possano competere e ottenere importanti risultati.