Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
12/02/2026 20:10:00

Trapani, lavori su fogne e allacci a Cappuccinelli: stop agli allagamenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/trapani-lavori-su-fogne-e-allacci-a-cappuccinelli-stop-agli-allagamenti-450.jpg

Nel quartiere Cappuccinelli sono entrati nel vivo i lavori su fognature, acque bianche e nuovi allacci, con l’intervento concentrato sul nodo che i residenti conoscono da anni: le corti interne che si allagano ad ogni temporale. La riqualificazione passa prima di tutto da lì, dal sottosuolo, dove si rifà la rete per separare e far funzionare meglio lo smaltimento delle acque piovane e quello dei reflui.

“Qui abbiamo un problema serio: ad ogni piccolo temporale il quartiere va sott’acqua” –dice il sindaco Giacomo Tranchida–. È la fotografia della criticità che il Comune indica come priorità: mettere mano alle condotte e soprattutto agli allacci, cioè ai collegamenti tra abitazioni, cortili e rete principale, per evitare ritorni d’acqua e sovraccarichi nei momenti di pioggia intensa.

I lavori in corso riguardano quindi nuove condutture per le acque piovane e interventi sulla rete fognaria, con il rifacimento degli allacci per rendere più stabile l’intero sistema. Un passaggio tecnico ma decisivo, perché proprio la fragilità delle connessioni e dei percorsi di deflusso ha alimentato nel tempo gli allagamenti: l’acqua resta intrappolata nelle corti, risale, ristagna, e ogni episodio si trasforma in emergenza per chi vive lì.

La promessa dell’amministrazione è che, completata questa fase, il quartiere possa finalmente reggere meglio anche i temporali brevi e improvvisi. “Stiamo rifacendo tutto: nuove condutture per le acque bianche e nuove condutture anche per le fogne, per mettere complessivamente in sicurezza il quartiere” –spiega Tranchida–.

Solo dopo questo focus sulle reti, il sindaco ha effettuato il sopralluogo nel quartiere insieme all’assessore delegato Giuseppe Virzì e al dirigente dei Lavori pubblici Orazio Amenta, incontrando tecnici, operai e cittadini per verificare l’avanzamento del cantiere e raccogliere le criticità legate ai disagi quotidiani. “Ovviamente ci scusiamo con i cittadini per avere i ‘muratori a casa’” – conclude Tranchida –, legando i disagi di questi mesi all’obiettivo di chiudere una delle emergenze strutturali più sentite a Cappuccinelli.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...