"Non vengo più a Marsala: spiagge impraticabili e nessun senso civico"

26/08/2025 08:00:00

Gentile redazione di tp24, toglietemi una curiosità: leggo sempre le notizie di Marsala, luogo che ho frequentato ogni estate dal 1979 (mio marito è di là e io di Padova).

Ma non si riesce a smuovere nulla a livello centrale? Non si riesce, con associazioni nazionali, a smuovere la situazione?



Non c'è la volontà di salvare una zona che, se tutelata, attirerebbe turismo consapevole e rispettoso? Senza offesa, ho sempre notato la mancanza di senso civico e del concetto di beni comuni della cittadinanza. Negli anni ho visto aumentare il vuoto della consapevolezza dei diritti.

Risposte del tipo: "Eh, ma lo sai come sono le cose qui", oppure "E che ci possiamo fare" denotano una totale assenza di interesse a migliorare le cose.

La cosa che più mi deprime è la gioventù… interessata unicamente alle feste, ai drink, al look, ai selfie.

Non sono più venuta da anni.

Lo sporco, le spiagge impraticabili, i rifiuti abbandonati ovunque, i siti di interesse tenuti in modo indecoroso, i luoghi non visitabili perché "si sa, è estate… siamo chiusi…".

Voi, che spesso trattate questo argomento e che meritate un encomio sincero da parte mia, non riuscite a interessare enti competenti che si muovano fattivamente?

Se aspettate i locali, per la maggioranza, si può già metterci una pietra tombale. Scusatemi se ho detto cose scomode, ma è veramente un crimine.



Grazie per l’attenzione.

Mirella Benedetti



