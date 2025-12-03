Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
03/12/2025 10:30:00

Marsala: "Bidoni sul marciapiede mettono a rischio mamme e bambini in Via Edoardo Alagna"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764805108-0-marsala-bidoni-sul-marciapiede-mettono-a-rischio-mamme-e-bambini-in-via-edoardo-alagna.png

Gentile direttore di TP24,

Mi rivolgo a voi per segnalare una grave situazione di pericolo e degrado in Via Edoardo Alagna a Marsala, una condizione che sta avendo un impatto negativo sulla sicurezza dei cittadini, in particolare delle mamme con passeggini e delle persone con disabilità.

 

Come potrete constatare dalla fotografia allegata e dalla mia testimonianza diretta, il marciapiede già stretto è totalmente ostruito da ben quattro bidoni di grosse dimensioni e sacchi di rifiuti, sistemati in modo permanente di fronte al civico 26 (zona "Compro e Vendo Oro").

Questa situazione non è solo un disagio; è una vera e propria minaccia alla sicurezza. Le mamme e i papà, costretti a passare tra i bidoni, non hanno altra scelta che scendere sulla carreggiata, mettendo a rischio la vita dei loro bambini e la propria. Il marciapiede, che dovrebbe essere uno spazio sicuro per i pedoni, si è trasformato in un ostacolo che obbliga le persone ad affrontare il traffico veicolare.

 

Un percorso pedonale che dovrebbe garantire sicurezza è stato trasformato in una discarica a cielo aperto, violando le più elementari norme di civiltà e sicurezza.

La situazione descritta configura una chiara violazione delle normative locali sull'occupazione di suolo pubblico e sul corretto conferimento dei rifiuti. Infatti, le attività commerciali sono obbligate dalla legge a gestire i rifiuti in modo regolare, tenendo i bidoni solo durante gli orari stabiliti per la raccolta, e a rimuoverli tempestivamente dopo. Eppure, in questo caso, i bidoni rimangono fissi, giorno e notte, creando un pericolo costante per i pedoni.

 

La domanda che mi pongo è: chi ha dato l'autorizzazione a lasciare questi bidoni in modo permanente su suolo pubblico? Chi ha controllato e validato questa occupazione? È fondamentale che le autorità competenti rispondano a questa domanda e chiariscano se questa occupazione è stata realmente autorizzata, secondo le normative in vigore.

Inoltre, il rischio non è solo quello di un inconveniente temporaneo. In caso di vento forte o altre condizioni meteorologiche avverse, i bidoni potrebbero rovesciarsi, con il rischio di danneggiare persone e veicoli.

Ritengo assolutamente necessario che questa situazione venga prontamente portata all'attenzione delle autorità competenti, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti. Chiedo, quindi, di intervenire con sollecitudine per:

  •  
  • Verificare la situazione e individuare l’attività commerciale responsabile di questa irregolarità.
  • Accertare la legittimità dell’occupazione del suolo pubblico e verificare se esista un'autorizzazione valida.
  • Procedere con la rimozione dei bidoni, ripristinando la sicurezza del passaggio pedonale.
  • Applicare le sanzioni previste dalla legge per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'errato conferimento dei rifiuti.

Il diritto alla sicurezza, soprattutto per i bambini, non può essere messo in secondo piano. La città deve garantire ai suoi cittadini un ambiente sicuro e vivibile, e questo include spazi pubblici liberi da ostacoli e rispettosi delle normative.


Marta 









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente