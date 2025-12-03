Marsala: "Bidoni sul marciapiede mettono a rischio mamme e bambini in Via Edoardo Alagna"

03/12/2025 10:30:00

Gentile direttore di TP24,

Mi rivolgo a voi per segnalare una grave situazione di pericolo e degrado in Via Edoardo Alagna a Marsala, una condizione che sta avendo un impatto negativo sulla sicurezza dei cittadini, in particolare delle mamme con passeggini e delle persone con disabilità.

Come potrete constatare dalla fotografia allegata e dalla mia testimonianza diretta, il marciapiede già stretto è totalmente ostruito da ben quattro bidoni di grosse dimensioni e sacchi di rifiuti, sistemati in modo permanente di fronte al civico 26 (zona "Compro e Vendo Oro").

Questa situazione non è solo un disagio; è una vera e propria minaccia alla sicurezza. Le mamme e i papà, costretti a passare tra i bidoni, non hanno altra scelta che scendere sulla carreggiata, mettendo a rischio la vita dei loro bambini e la propria. Il marciapiede, che dovrebbe essere uno spazio sicuro per i pedoni, si è trasformato in un ostacolo che obbliga le persone ad affrontare il traffico veicolare.

Un percorso pedonale che dovrebbe garantire sicurezza è stato trasformato in una discarica a cielo aperto, violando le più elementari norme di civiltà e sicurezza.

La situazione descritta configura una chiara violazione delle normative locali sull'occupazione di suolo pubblico e sul corretto conferimento dei rifiuti. Infatti, le attività commerciali sono obbligate dalla legge a gestire i rifiuti in modo regolare, tenendo i bidoni solo durante gli orari stabiliti per la raccolta, e a rimuoverli tempestivamente dopo. Eppure, in questo caso, i bidoni rimangono fissi, giorno e notte, creando un pericolo costante per i pedoni.

La domanda che mi pongo è: chi ha dato l'autorizzazione a lasciare questi bidoni in modo permanente su suolo pubblico? Chi ha controllato e validato questa occupazione? È fondamentale che le autorità competenti rispondano a questa domanda e chiariscano se questa occupazione è stata realmente autorizzata, secondo le normative in vigore.

Inoltre, il rischio non è solo quello di un inconveniente temporaneo. In caso di vento forte o altre condizioni meteorologiche avverse, i bidoni potrebbero rovesciarsi, con il rischio di danneggiare persone e veicoli.

Ritengo assolutamente necessario che questa situazione venga prontamente portata all'attenzione delle autorità competenti, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti. Chiedo, quindi, di intervenire con sollecitudine per:



Verificare la situazione e individuare l’attività commerciale responsabile di questa irregolarità.

Accertare la legittimità dell’occupazione del suolo pubblico e verificare se esista un'autorizzazione valida.

Procedere con la rimozione dei bidoni, ripristinando la sicurezza del passaggio pedonale.

Applicare le sanzioni previste dalla legge per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'errato conferimento dei rifiuti.

Il diritto alla sicurezza, soprattutto per i bambini, non può essere messo in secondo piano. La città deve garantire ai suoi cittadini un ambiente sicuro e vivibile, e questo include spazi pubblici liberi da ostacoli e rispettosi delle normative.



Marta



