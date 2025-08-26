Sezioni
Cronaca

26/08/2025 09:16:00

Spaccia droga durante un concerto. Arrestato a Castellammare

Spacciava droga, di tutti i tipi, durante un concerto. Vendeva ketamina e cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arresto un 25enne palermitano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.


I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in concomitanza con lo svolgimento di un concerto presso il porto di Castellammare, notavano la presenza di un giovane che, disinteressandosi all’evento, si aggirava con fare sospetto tra i numerosi ragazzi presenti invitandoli a seguirlo in un luogo appartato. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, il 25enne veniva trovato in possesso di 90 pasticche di ketamina (del peso complessivo di circa 54 gr.) e 70 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella circostanza i militari procedevano anche al sequestro di 350 euro in banconote di piccolo taglio, quali proventi dall’attività di spaccio.


All’esito dell’udienza di convalida dell'arresto, per il 25enne è stata disposta la misura del divieto di dimora nel territorio della provincia di Trapani.

 

 