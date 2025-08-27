Mediterranea. Oggi sit-in a Trapani. Delegazione del Pd a bordo

27/08/2025 10:15:00

Oggi, mercoledì 27 agosto alle ore 19.00, al porto di Trapani, si terrà un sit-in in solidarietà con la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, fermata da un provvedimento di fermo amministrativo dopo aver soccorso dieci migranti nel Mediterraneo e aver deciso di approdare a Trapani invece che a Genova, porto assegnato dalle autorità italiane ma giudicato troppo lontano dall’equipaggio.

Il presidio – promosso da cittadini, associazioni e partiti – si terrà tra il terminal aliscafi e la Casina delle Palme, nei pressi dell’ormeggio della nave. «Mentre in Libia si sostiene chi tortura e spara in mare, in Italia si arriva a sanzionare chi compie un atto di umanità: salvare vite. Di fronte a questa ingiustizia non possiamo restare in silenzio», si legge nel comunicato degli organizzatori. «Difendiamo la vita, difendiamo chi soccorre».

Nella mattinata di oggi, inoltre, una delegazione del Partito Democratico – composta da deputati nazionali e regionali, esponenti della segreteria regionale e dirigenti della federazione trapanese – salirà a bordo della nave per esprimere solidarietà all’equipaggio e contestare il provvedimento del governo.

«La priorità deve restare quella di salvare vite – affermano i dem –. Migliaia di disperati rischiano il Mediterraneo dopo violenze e sevizie atroci. Questo governo ha fallito su tutta la linea nelle politiche sull’immigrazione e continua a colpire le Ong che meritoriamente pattugliano il mare».

Il Partito Democratico ha anche criticato l’uso delle risorse pubbliche: «Centinaia di milioni di euro dei contribuenti italiani vengono destinati ai centri di accoglienza in Albania, mentre si attaccano le organizzazioni umanitarie. Peggio ancora, lo stesso governo ha riaccompagnato in patria, con un aereo di Stato, un criminale ricercato dalla Corte penale internazionale come Almastri».



