La Monte Erice si colora di "blu" per la candidatura a Capitale Europea dello Sport 2027

27/08/2025 22:30:00

La Cronoscalata Monte Erice si colora di blu, il colore della bandiera europea, e diventa simbolo della candidatura di Erice a Città Europea dello Sport 2027. Tra piloti svizzeri in gara e giornalisti francesi pronti a raccontare l’evento, la storica competizione motoristica si conferma ambasciatrice del territorio oltre i confini nazionali.

Il prestigioso titolo, assegnato da ACES Europe, associazione con sede a Bruxelles, rappresenterebbe un riconoscimento non solo per Erice e la provincia di Trapani, ma per l’intera Sicilia e l’Italia. A sostegno della candidatura si stanno muovendo enti sportivi e associazioni del territorio, che vedono nello sport un veicolo di crescita e promozione culturale.

La gara tra sport e tradizione

La Monte Erice, in programma dal 5 al 7 settembre, quest’anno avrà un valore sportivo ancora più alto: sarà valida come ultima prova del Campionato Supersalita, oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

Al via anche piloti internazionali, come lo svizzero Aramis Cereghetti su BMW, mentre altri concorrenti stranieri sono attesi alla partenza per rendere la competizione ancora più avvincente.

Non solo motori: l’evento ha attirato anche l’attenzione di diverse testate giornalistiche francesi, che racconteranno il fascino della corsa sospesa tra i costoni del Monte Erice e il panorama mozzafiato che si apre fino al mare di Pizzolungo e Monte Cofano.

Le voci del territorio

«Siamo sempre stati al fianco del Comune di Erice per questa candidatura – dichiara Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. La Monte Erice da oltre 70 anni porta in giro il nome di Erice, diventato sinonimo di bellezza ed efficienza. Accanto a questa manifestazione, ci sono tante altre realtà sportive che tengono alto il prestigio della città, come l’Handball Erice, impegnata in Supercoppa Italiana».

Sulla stessa linea l’assessore comunale allo Sport, Rossella Cosentino:

«La candidatura di Erice a Città Europea dello Sport 2027 è un’occasione straordinaria per valorizzare la ricchezza del nostro territorio e la qualità delle nostre strutture. La Monte Erice non è soltanto una gara di prestigio, ma un simbolo della nostra tradizione e della vitalità della comunità. Eventi così dimostrano come Erice sappia vivere lo sport come crescita, promozione e condivisione».

Sport come identità

La Cronoscalata Monte Erice non è soltanto una delle gare più amate del motorsport italiano, ma un evento che lega sport, turismo e cultura. Quest’anno, più che mai, la corsa assume un valore simbolico: correre verso il traguardo non significa solo vincere la gara, ma proiettare Erice al centro dell’Europa come capitale dello sport.



