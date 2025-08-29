Sezioni
Cittadinanza
29/08/2025 18:50:00

Marsala, ragazzo dorme su una panchina in Piazza Sant'Antonino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756486225-0-marsala-ragazzo-dorme-su-una-panchina-vicino-la-chiesa-di-s-antonino.png

Un ragazzo da alcuni giorni trascorre la notte su una panchina in Piazza Sant'Antonino, nei pressi dell'omonima chiesa, in centro storico a Marsala. A segnalare la vicenda, in consiglio comunale, è stato il consigliere Mario Rodriquez, che ha portato il caso in Aula sollecitando un intervento immediato delle istituzioni.

 

Rodriquez ha riferito di avere già avviato contatti con il dirigente del settore Servizi sociali, dott. Quartararo, senza però ricevere risposte concrete. «Non possiamo girarci dall’altra parte – ha affermato il consigliere – si tratta di una situazione di fragilità umana che merita attenzione. Le istituzioni hanno il dovere di farsi carico degli ultimi, non solo per una questione di solidarietà, ma anche per il decoro stesso della città».

 

Al momento non risultano ancora misure adottate né soluzioni concrete per il ragazzo, ma la questione sollevata, dovrebbe spingere l’amministrazione comunale ad attivare con urgenza la rete dei servizi socio-assistenziali.



