Cordoglio per la morte dell'ex sindaco di Erice Giovanni Morici

29/08/2025 17:00:00

Erice piange la scomparsa di Giovanni Morici, già sindaco della città negli anni Novanta. Figura ricordata per il suo impegno amministrativo e per l’attenzione dedicata alla comunità ericina, Morici lascia un segno profondo nella storia politica e sociale del territorio.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione. La sindaca Daniela Toscano Pecorella ha espresso il dolore dell’intera comunità: «Appresa con tristezza la notizia della scomparsa di Giovanni Morici, indimenticato sindaco della città di Erice negli anni novanta, desidero formulare sincere e sentite condoglianze a nome della comunità ericina. Alla sua famiglia giunga il più sincero cordoglio a nome dell’intera amministrazione comunale».

I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio alle ore 15:30 nella chiesa di San Giuseppe (Rosmini), in via Marconi a Erice Casa Santa. Numerosi cittadini, insieme a familiari, amici ed ex colleghi, hanno preso parte alla cerimonia per rendere l’ultimo saluto a un uomo che ha fatto parte della vita pubblica ericina in una fase importante della sua storia.



