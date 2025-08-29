A Castelvetrano una campagna contro l'abbandono dei rifiuti

29/08/2025 20:00:00

Un impegno concreto per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Con questo obiettivo il Comune di Castelvetrano, in collaborazione con il gestore dei servizi di igiene urbana SAGER, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

L’iniziativa mira a promuovere comportamenti più responsabili e a stimolare una maggiore consapevolezza collettiva sull’importanza del rispetto degli spazi comuni. Per rendere più incisiva la comunicazione, sono stati realizzati messaggi grafici (banner) che verranno diffusi periodicamente attraverso i canali ufficiali del Comune e delle associazioni cittadine.

Si tratta di contenuti visivi diretti ed efficaci, pensati per colpire l’attenzione e invitare alla riflessione su un problema che riguarda tutta la comunità.

Il ruolo delle associazioni

Il Comune ha rivolto un appello a tutte le realtà associative del territorio affinché partecipino attivamente alla diffusione della campagna. “Il vostro contributo può fare la differenza”, si legge nella nota ufficiale, che invita le associazioni a condividere i banner sui propri canali social secondo un piano coordinato: una pubblicazione ogni dieci giorni, per garantire la giusta risonanza a ciascun messaggio.

La strategia comunicativa prevede di evitare la diffusione contemporanea di più immagini, in modo da preservare l’impatto di ogni contenuto. Nei prossimi giorni sarà distribuito il primo banner, accompagnato da un breve testo guida.

Una sfida di comunità

Il Comune sottolinea come il successo della campagna dipenda dal senso civico e dalla partecipazione dei cittadini, invitando tutti a sentirsi parte attiva di un percorso di crescita collettiva.

“Contiamo sull’attenzione e sulla sensibilità che da sempre caratterizzano il vostro impegno sul territorio”, conclude il messaggio dell’amministrazione comunale.

Con questa iniziativa, Castelvetrano ribadisce la volontà di contrastare l’abbandono dei rifiuti e di valorizzare il decoro urbano, trasformando una battaglia ambientale in un’occasione di collaborazione e responsabilità condivisa.



