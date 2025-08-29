Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
29/08/2025 20:00:00

A Castelvetrano una campagna contro l'abbandono dei rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756472877-0-a-castelvetrano-una-campagna-contro-l-abbandono-dei-rifiuti.jpg

Un impegno concreto per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Con questo obiettivo il Comune di Castelvetrano, in collaborazione con il gestore dei servizi di igiene urbana SAGER, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

 

L’iniziativa mira a promuovere comportamenti più responsabili e a stimolare una maggiore consapevolezza collettiva sull’importanza del rispetto degli spazi comuni. Per rendere più incisiva la comunicazione, sono stati realizzati messaggi grafici (banner) che verranno diffusi periodicamente attraverso i canali ufficiali del Comune e delle associazioni cittadine.

Si tratta di contenuti visivi diretti ed efficaci, pensati per colpire l’attenzione e invitare alla riflessione su un problema che riguarda tutta la comunità.

 

Il ruolo delle associazioni

Il Comune ha rivolto un appello a tutte le realtà associative del territorio affinché partecipino attivamente alla diffusione della campagna. “Il vostro contributo può fare la differenza”, si legge nella nota ufficiale, che invita le associazioni a condividere i banner sui propri canali social secondo un piano coordinato: una pubblicazione ogni dieci giorni, per garantire la giusta risonanza a ciascun messaggio.

La strategia comunicativa prevede di evitare la diffusione contemporanea di più immagini, in modo da preservare l’impatto di ogni contenuto. Nei prossimi giorni sarà distribuito il primo banner, accompagnato da un breve testo guida.

 

Una sfida di comunità

Il Comune sottolinea come il successo della campagna dipenda dal senso civico e dalla partecipazione dei cittadini, invitando tutti a sentirsi parte attiva di un percorso di crescita collettiva.

“Contiamo sull’attenzione e sulla sensibilità che da sempre caratterizzano il vostro impegno sul territorio”, conclude il messaggio dell’amministrazione comunale.

Con questa iniziativa, Castelvetrano ribadisce la volontà di contrastare l’abbandono dei rifiuti e di valorizzare il decoro urbano, trasformando una battaglia ambientale in un’occasione di collaborazione e responsabilità condivisa.