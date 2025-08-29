Petrosino, incidente all’incrocio di via Gianinea: l’appello di un genitore al Sindaco

29/08/2025 16:25:00

Un nuovo incidente si è verificato, mercoledì sera, all’incrocio di via Gianinea a Petrosino, tristemente noto per la pericolosità e per il semaforo non funzionante da tempo. A rimanere coinvolti due ragazzi, uno dei quali minorenne. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi: entrambi hanno riportato contusioni ed escoriazioni, guaribili con alcuni giorni di riposo.

Il padre di uno dei giovani ha deciso di scrivere pubblicamente al Sindaco di Petrosino, denunciando una situazione che – a suo dire – va avanti da oltre un anno senza che siano stati presi provvedimenti concreti.

«Sono il genitore di un ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto ieri sera presso il famigerato incrocio di via Gianinea, rimasto fuori controllo senza semaforo, senza segnaletica di pericolo e sprovvisto di telecamere che possano testimoniare le dinamiche di questi numerosi eventi di sinistri», scrive l’uomo.

Il genitore, pur rassicurando sullo stato di salute dei ragazzi, sottolinea la gravità della situazione:«Dobbiamo aspettare di assistere a eventi più tragici e di addobbare l’incrocio con lapidi e fiori, o pensa di poter segnalare agli automobilisti provenienti da tutte e quattro le direzioni con semafori da cantiere o con cartellonistica di pericolo che il semaforo è fuori uso?».

Il cittadino chiede dunque all’amministrazione comunale un intervento immediato di messa in sicurezza dell’incrocio, invocando l’installazione di segnaletica provvisoria, semafori temporanei o altre soluzioni in attesa di un ripristino definitivo.

Infine, lancia un appello diretto al Primo cittadino, Giacomo Anastsi: «Spero vivamente di vederla in un post di comunicazione di messa in sicurezza di tale incrocio, per il bene di tutti i cittadini del Comune che amministra, e non soltanto in post di eventi mondani e di feste di rioni e quartieri».

Quello di via Gianinea si conferma dunque un punto critico della viabilità cittadina, teatro di numerosi incidenti nel corso degli ultimi anni, e per il quale i residenti chiedono ormai da tempo interventi urgenti e concreti.



