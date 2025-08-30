Parcheggiatore abusivo ucciso in Sicilia

30/08/2025 16:09:00

Omicidio nel cuore di Catania. Un uomo di 40 anni è stato ucciso davanti al parcheggio di un supermercato lungo corso Sicilia, in pieno centro.

Secondo una prima ricostruzione, a colpire la vittima sarebbe stato un altro parcheggiatore abusivo, un cittadino etiope di 37 anni, che è stato fermato poco dopo in via Aretusa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e gli agenti della squadra mobile della Questura. L’area è stata transennata e sottoposta ai rilievi della Scientifica. La vittima è morta a causa delle ferite riportate, probabilmente da arma da taglio.

Il 37enne, che operava come posteggiatore abusivo nello stesso parcheggio della vittima, è ora sotto interrogatorio. La sua posizione è al vaglio della Procura di Catania, che indaga sull’accaduto con il coordinamento del procuratore aggiunto Fabio Scavone.

Ancora da chiarire il movente: tra le ipotesi, anche un possibile litigio legato al “controllo” dell’area di sosta.



