L'Handball Erice cala il tris: vinta la terza Supercoppa Italiana di fila

30/08/2025 22:24:00

Inarrestabile. L'Handball Erice vince la sua terza Supercoppa Italiana consecutiva nella pallamano femminile e si conferma la "regina di coppe", alzando al cielo il sesto trofeo in tre anni, compresa la "tripletta" in Coppa Italia.

Le ericine vincono 28-27 in casa, contro la Joma Salerno, la formazione che ha "scippato" lo scudetto solo qualche mese addietro e, questa volta, il successo acquista una valenza maggiore, perché ottenuto in casa, davanti ai propri tifosi, invertendo quella tendenza che voleva le ericine ko nelle sfide interne quando c'erano in palio i titoli.

Proprio il pubblico è stato determiante, perché il PalaCardella è stato riempito in tutti i posti disponibili. Pronti via, le due formazioni hanno cominciato in modo contratto, ma l'Erice comincia a prendere le misure alle campane, allungando 9-6 prima del break di Salerno che torna sotto di uno (10-9). Ma l'Handball Erice è in serata e scatta fino al +5 (16-11) al termine del primo tempo.

Nella ripresa si assiste al tentativo di rimonta delle campane. Erice soffre, ma il gol di Giulia Losio sigilla il successo che, alla fine, arriva sul 28-27.

“Sapevamo benissimo che sarebbe stata una gara difficile - ha spiegato, raggiante a fine partite Martina Iacovello, portiere e capitano dell'Handball Erice - e l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Sono felice che la mia prima partita ufficiale da capitano sia coincisa con la vittoria di un trofeo. Sapevo che avremmo avuto un grande apporto dai nostri tifosi. A loro dedichiamo questo successo: come lo dedichiamo al club e a tutti quelli che lavorano con noi ogni giorno. È solo il primo passo di una stagione che ci auguriamo possa essere vincente. Lavoreremo duro per proseguire su questa strada e regalare altre soddisfazioni”.



