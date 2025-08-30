"Sete di dignità", il progetto al carcere di Castelvetrano

30/08/2025 06:03:00

Dentro le mura del carcere di Castelvetrano è nato il progetto pilota “Sete di dignità”, promosso dalla Fraternità Betlemme di Èfrata, in collaborazione con la Diocesi.

Si tratta di un gesto concreto: portare ogni mese acqua oli­gominerale in bottiglia ai detenuti indi­genti, restituendo loro qualcosa di molto più grande: la dignità. Tutto è nato dal­l’ascolto. Don Vincenzo Aloisi, cappel­lano del carcere e cofondatore della Fraternità, ha raccolto il grido silenzioso di chi, in estate, affronta il caldo senza la possibilità di acquistare una bottiglia d’acqua. Infatti, la normativa che rego­lamenta la fornitura del vitto nelle car­ceri non prevede la fornitura insieme ai pasti della bottiglia d’acqua, la quale va comprata dal singolo detenuto. La legge sull’ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975), a proposito di vitto all’art. 9 prevede che «la quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con de­creto ministeriale»; tali tabelle, però, alla data odierna, non prevedono la forni­tura di acqua in bottiglia oltre ai tre pasti giornalieri, ma unicamente il diritto al­l’acqua potabile assicurata dalla rete idrica pubblica. «L’auspicio del progetto è anche quello di far modificare tale nor­mativa e così prevedere la fornitura di acqua minerale insieme ai pasti presso le carceri come già avviene in tutte le strutture pubbliche dove viene fornito il vitto», spiega don Vincenzo Aloisi.

Da qui l’idea di donare, ogni mese, una pedana di bottiglie – circa 1.500 – da distribuire ai più bisognosi, con la collaborazione dell’area educativa del carcere. La Fraternità, anche grazie al contributo economico della parrocchia San Francesco da Paola di Castelve­trano, degli adoratori e dell’Unità Pasto­rale delle parrocchie Maria Ss. della Salute e Maria Ss. Annunziata di Castel­vetrano, si è fatta carico dell’intero pro­getto: acquisto, trasporto, distribuzione. Ma non si tratta solo di un gesto solidale. L’acqua diventa simbolo di cura, prossi­mità, rispetto. È il Vangelo che si fa bot­tiglia, che disseta la sete più profonda: quella di essere visti, riconosciuti, amati. «Portare acqua in carcere significa dire a quei volti segnati che sono ancora figli amati da Dio. Che nessun errore può cancellare la loro umanità. Il pro­getto ha già generato frutti di speranza. Alcuni detenuti hanno ringraziato com­mossi: «Con quest’acqua ci avete fatto sentire persone», spiega Filippo Inzirillo, referente diocesano dell’Ufficio della pastorale carceraria.



