Economia

» Aeroporto di Trapani
31/08/2025 11:00:00

Aeroporto di Trapani, a luglio traffico in calo del 13%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2025/1756625603-0-aeroporto-di-trapani-a-luglio-traffico-in-calo-del-13.jpg

Luglio non sorride all’aeroporto di Trapani Birgi, che registra un calo a doppia cifra nei passeggeri. Secondo i dati ufficiali di Assaeroporti, lo scalo “Vincenzo Florio” ha movimentato 125.058 viaggiatori, pari a un -13,4% rispetto ai circa 144 mila dello stesso mese del 2024.

 

Il consuntivo da gennaio a luglio conferma la tendenza negativa: 576.807 passeggeri complessivi, con un -4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si aspettano adesso i dati di agosto, ma era nelle previsioni che quest'anno il Vincenzo Florio avrebbe avuto un calo.

 

Gli altri scali siciliani

Andamento diverso per gli altri aeroporti dell’Isola. A Palermo, luglio si chiude con oltre 1 milione di passeggeri (-0,5%), ma il bilancio annuo segna un +3,5% con più di 5,2 milioni di viaggiatori. Catania mantiene sostanziale stabilità: 1,25 milioni di passeggeri a luglio (-0,8%) e un +0,5% nel cumulato 2025, superando i 7 milioni.

Segnali positivi anche da Lampedusa, che cresce del 5,1% a luglio (73.746 passeggeri) e dell’1,9% nei primi sette mesi. Comiso mostra invece un quadro contrastante: +68,3% a luglio (13.073 passeggeri), ma con un dato annuo ancora pesante (-62,9%) e appena 52.682 viaggiatori complessivi.

Il raffronto evidenzia dunque difficoltà specifiche per lo scalo trapanese, che dovrà cercare nuove strategie per recuperare competitività nel panorama regionale.