Cittadinanza
01/09/2025 06:00:00

Trapani, al via i lavori da 11.8 milioni per la barriera a mare del litorale nord

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2025/1756669906-0-trapani-al-via-i-lavori-da-11-8-milioni-per-la-barriera-a-mare-del-litorallitorale-nord.jpg

Partono oggi, 1 settembre, i lavori per la nuova barriera a mare del litorale nord di Trapani. Il cantiere aprirà il 10 settembre. Costo: 11,8 milioni di euro.
Un’opera attesa da vent’anni. Serve a proteggere le mura di Tramontana e le spiagge sottostanti, sempre più erose dalle mareggiate.

La notizia è ufficiale: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo con la delibera del 12 agosto, chiudendo un iter lunghissimo fatto di stop, ricorsi e nuove valutazioni ambientali.

In cinquant’anni Trapani ha perso 25 metri di costa: un arretramento che non ha pari in Sicilia e che non è frutto solo della forza del mare. La causa è soprattutto la mano dell’uomo. L’urbanizzazione selvaggia e le costruzioni sui litorali hanno snaturato la costa, cancellando dune fossili e interi ecosistemi. Così la città si è trovata esposta, con danni ambientali che hanno colpito anche la qualità della vita e l’economia locale. Non è semplice fare un ripascimento senza una difesa solida: l’esempio più lampante è la spiaggia di San Giuliano, che negli anni Settanta vantava una spiaggia ampissima e che oggi, a causa dell’erosione, è stata drasticamente ridimensionata.

Il progetto trapanese riguarda vari tratti: Torre di Ligny, via delle Sirene, lungomare Dante Alighieri e la zona della chiesa di San Liberale. Prevede il consolidamento a mare, il monitoraggio ambientale e persino il trapianto della Posidonia oceanica. 

Il sindaco Giacomo Tranchida lo presenta così: “È un finanziamento che abbiamo salvato, recuperato ottemperando a tutte le procedure di legge. Dal 1° settembre, anche perché i tempi sono stringenti, i lavori partono. È una sfida anche contro i cambiamenti climatici: il surriscaldamento della Terra e lo scioglimento dei ghiacciai hanno già inciso sull’erosione delle coste. Speriamo che questo intervento metta in sicurezza le mura e favorisca il ricircolo delle acque, restituendoci la sabbia”.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Orazio Amenta, ripercorre le tappe di una vera odissea burocratica: “Tutto comincia nel 2005, dopo una mareggiata che danneggiò le mura di Tramontana. Seguono progettazione, conferenze di servizi, gara e finanziamento del 2009, poi revocato per mancanza di aggiudicazione. Nel 2018 si affida il progetto esecutivo, consegnato solo a fine 2022. Nel 2023 eravamo pronti, ma ci accorgemmo che la valutazione ambientale era scaduta. Ho dovuto riavviare tutto. Solo nel maggio 2025 è arrivato il nuovo via libera, con l’adeguamento dei prezzi. Ora, finalmente, possiamo partire”.

Il quadro economico è stato aggiornato al prezzario 2025, restando fisso a 11,8 milioni: circa 7,7 destinati a lavori e progettazione, il resto a monitoraggi, spese tecniche e oneri imprevisti. Un’opera che Trapani attende da due decenni e che, secondo l’impresa affidataria, sarà operativa dall’11 settembre, data fissata per l’apertura del cantiere.

 Il box delle date

2005 – Una mareggiata danneggia le mura di Tramontana.

2009 – Arriva il finanziamento ministeriale da 11,8 milioni.

2013 – Prima valutazione di impatto ambientale positiva.

2018 – Affidato l’appalto integrato al Consorzio Infra.Tech.

2022 – Consegna del progetto esecutivo.

2023 – Stop: la VIA era scaduta, iter da rifare.

Maggio 2025 – Nuovo via libera della Regione.

Settembre 2025 – Partono i lavori.