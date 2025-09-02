Vini: la DOC Menfi compie 30 anni. Le celebrazioni alla 27^ edizione di Inycon

02/09/2025 22:00:00

La DOC Menfi festeggia i suoi trent’anni. Istituita nel 1995, la denominazione oggi raccoglie una delle aree vitivinicole più riconosciute della Sicilia, tra le colline dell’agrigentino e il mare.

Dal 3 al 5 ottobre, all’interno della ventisettesima edizione di Inycon, il trentennale sarà al centro di incontri, degustazioni e laboratori. Le iniziative sono promosse dall’associazione Sistema Vino, che riunisce le cantine del territorio.

“Festeggiare i 30 anni della nostra DOC significa celebrare una comunità intera” spiega Marilena Barbera, produttrice e segretaria di Sistema Vino. La DOC Menfi, oggi quarta in Sicilia per volumi tra le piccole denominazioni, ha puntato su qualità, sostenibilità e identità territoriale.

Il patrimonio vitivinicolo locale unisce varietà autoctone come Nero d’Avola, Grillo e Inzolia a vitigni internazionali come Chardonnay, Syrah e Cabernet Sauvignon. La combinazione di clima, suoli e vicinanza al mare ha contribuito a definire uno stile riconoscibile.

Il programma delle celebrazioni si intreccerà con gli eventi di Inycon, che ogni anno porta a Menfi operatori e appassionati. Le giornate del 3, 4 e 5 ottobre prevedono degustazioni guidate, incontri con i produttori e momenti di approfondimento culturale.



