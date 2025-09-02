Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
02/09/2025 17:29:00

Al via il progetto “Itinerari di Comunità”: Presentazione del libro su Ninni Cassarà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2025/1756827050-0-al-via-il-progetto-itinerari-di-comunita-presentazione-del-libro-su-ninni-cassara.jpg

Un nuovo progetto culturale e sociale mira a rafforzare i legami all’interno della comunità locale attraverso l’importante valore della legalità.

Il progetto “Itinerari di Comunità”, che vede la collaborazione tra diverse realtà locali, prenderà il via il 5 settembre 2025 a Marsala con un incontro speciale in Piazza della Vittoria 4, nell’ambito della rassegna “Ricordando Paolo Borsellino – come seguire il suo esempio”. 

La presentazione del libro “Ninni Cassarà: il bambino che divenne poliziotto” di Marcello Alessandra segnerà la prima tappa di un percorso volto a sensibilizzare e stimolare il confronto su temi di grande rilevanza sociale. Il progetto, promosso dal Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, Rosanna Provenzano, e in collaborazione con don Francesco Fiorino, rappresentante legale dell’Opera Mons. Gioacchino Di Leo, intende offrire uno strumento di prevenzione e sensibilizzazione, rivolto in particolare agli utenti in carico all’UEPE, agli operatori del settore e alle comunità locali. L’obiettivo è favorire la coesione sociale, stimolare la partecipazione attiva e rafforzare i valori della legalità. Il libro di Marcello Alessandra racconta la vita di Ninni Cassarà, vicequestore e figura emblematica nella lotta contro la mafia. La narrazione non si concentra soltanto sull’aspetto pubblico del poliziotto, ma si sofferma anche sul percorso umano e personale che lo ha portato a diventare un eroe, segnato da una tragica fine. Il testo invita a riflettere sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva nel costruire una società più giusta e solidale. L’evento, che si terrà alle ore 19, sarà un momento di riflessione e di dialogo tra l’autore, il dott. Giovanbattista Tona, Consigliere presso la Corte di Cassazione, e il dott. Emanuele Ricifari, Dirigente generale di P.S. e presidente dell’Associazione nazionale funzionari di polizia.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di figure come Cassarà, che hanno saputo trasformare la passione giovanile per la giustizia in un impegno civile concreto a favore della comunità. Marcello Alessandra, nel presentare il suo libro, ha dichiarato: "C'è un'arma potente che fa paura alle organizzazioni criminali, ed è la cultura. Bisogna investire in cultura e rendere i giovani consapevoli". Questo incontro rappresenta, quindi, non solo una commemorazione di Ninni Cassarà, ma anche un’opportunità per la comunità di riflettere insieme sul proprio ruolo nella lotta alla criminalità e nella costruzione di un futuro migliore.