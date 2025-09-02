Al via il progetto “Itinerari di Comunità”: Presentazione del libro su Ninni Cassarà

02/09/2025 17:29:00

Un nuovo progetto culturale e sociale mira a rafforzare i legami all’interno della comunità locale attraverso l’importante valore della legalità.

Il progetto “Itinerari di Comunità”, che vede la collaborazione tra diverse realtà locali, prenderà il via il 5 settembre 2025 a Marsala con un incontro speciale in Piazza della Vittoria 4, nell’ambito della rassegna “Ricordando Paolo Borsellino – come seguire il suo esempio”.

La presentazione del libro “Ninni Cassarà: il bambino che divenne poliziotto” di Marcello Alessandra segnerà la prima tappa di un percorso volto a sensibilizzare e stimolare il confronto su temi di grande rilevanza sociale. Il progetto, promosso dal Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, Rosanna Provenzano, e in collaborazione con don Francesco Fiorino, rappresentante legale dell’Opera Mons. Gioacchino Di Leo, intende offrire uno strumento di prevenzione e sensibilizzazione, rivolto in particolare agli utenti in carico all’UEPE, agli operatori del settore e alle comunità locali. L’obiettivo è favorire la coesione sociale, stimolare la partecipazione attiva e rafforzare i valori della legalità. Il libro di Marcello Alessandra racconta la vita di Ninni Cassarà, vicequestore e figura emblematica nella lotta contro la mafia. La narrazione non si concentra soltanto sull’aspetto pubblico del poliziotto, ma si sofferma anche sul percorso umano e personale che lo ha portato a diventare un eroe, segnato da una tragica fine. Il testo invita a riflettere sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva nel costruire una società più giusta e solidale. L’evento, che si terrà alle ore 19, sarà un momento di riflessione e di dialogo tra l’autore, il dott. Giovanbattista Tona, Consigliere presso la Corte di Cassazione, e il dott. Emanuele Ricifari, Dirigente generale di P.S. e presidente dell’Associazione nazionale funzionari di polizia.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di figure come Cassarà, che hanno saputo trasformare la passione giovanile per la giustizia in un impegno civile concreto a favore della comunità. Marcello Alessandra, nel presentare il suo libro, ha dichiarato: "C'è un'arma potente che fa paura alle organizzazioni criminali, ed è la cultura. Bisogna investire in cultura e rendere i giovani consapevoli". Questo incontro rappresenta, quindi, non solo una commemorazione di Ninni Cassarà, ma anche un’opportunità per la comunità di riflettere insieme sul proprio ruolo nella lotta alla criminalità e nella costruzione di un futuro migliore.



