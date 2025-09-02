Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
02/09/2025 18:00:00

Buoni libro, accordo Regione-Anci Sicilia: fondi alle famiglie in attesa dei trasferimenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2025/1756823003-0-buoni-libro-accordo-regione-anci-sicilia-fondi-alle-famiglie-in-attesa-dei-trasferimenti.jpg

Le famiglie siciliane con figli che frequentano le scuole medie e superiori riceveranno i buoni libro senza dover attendere i tempi burocratici della Regione. È quanto prevede l’intesa raggiunta tra il governo regionale e l’Anci Sicilia, che permetterà ai Comuni di anticipare le somme ai nuclei a basso reddito che ne hanno già fatto richiesta.

 

L’accordo arriva a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 15 settembre, e punta a scongiurare ritardi che avrebbero potuto creare disagi alle famiglie.

«Gli uffici – ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – stanno ultimando le verifiche necessarie per trasferire agli enti locali circa 18 milioni di euro. Nel frattempo, grazie al confronto con l’Anci, i Comuni potranno anticipare i contributi a chi ne ha diritto, così da garantire un avvio sereno dell’anno scolastico».

Soddisfatto anche il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, che ha sottolineato l’impegno dei sindaci: «I primi cittadini conoscono bene i bisogni delle proprie comunità. Riteniamo una scelta di buon senso quella di andare incontro alle esigenze delle famiglie siciliane. Per questo invitiamo i Comuni, laddove ci siano le condizioni, a erogare subito le risorse, in attesa dei trasferimenti regionali».

 

L’intesa si traduce quindi in un sostegno immediato per migliaia di famiglie meno abbienti, chiamate ad affrontare le spese scolastiche proprio in queste settimane cruciali per il rientro in classe.



