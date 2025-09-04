Duetti jazz e scrittura d’autore: a Mozia l’Otium Festival dal 5 al 7 settembre

04/09/2025 08:51:00

Dal 5 al 7 settembre l’isola di Mozia si trasforma in un palcoscenico unico con l’Otium Festival – Musica e Scrittura, una rassegna che intreccia jazz e letteratura in uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo.

Concerti e dialoghi si terranno ogni giorno alle 19.00 e alle 21.00, con transfer compreso nel biglietto dal molo storico di Marsala.

Il cuore del festival è la formazione in duo, una scelta che attraversa i generi musicali e consente incontri inediti e sorprendenti. Sul palco, infatti, si alterneranno coppie di grande prestigio: dal pianista Sal Bonafede con il trombettista Giacomo Tantillo, entrambi siciliani, al dialogo tra Giovanni Guidi e Alessandro Presti, tra i nomi più apprezzati della scena jazz internazionale. Non mancheranno duetti già consacrati dal pubblico e dalla critica, come quello tra il chitarrista britannico Rob Luft e il sassofonista Roberto Ottaviano, vincitore del Top Jazz 2025, o l’incontro intimo tra Rob Luft ed Elina Duni, voce tra le più raffinate del panorama europeo.

Attesissimo anche l’omaggio ad Alice Coltrane con l’inedita unione del sax tenore di Tony Kofi, storico componente del World Saxophone Quartet, e l’arpa di Alina Bzhezhinska, tra le più innovative arpiste jazz internazionali. Accanto alla musica, il festival propone due residenze di scrittura: il reportage d’autore affidato a Valerio Corzani, voce nota di Rai Radio 3, e la poesia in prosa curata da Silvio Perrella, critico e saggista. I due intellettuali avranno il compito di raccontare il senso del festival, componendo un diario narrativo che diventerà un libro-poster multimediale e accessibile.

Il programma:

Venerdì 5 settembre: Corzani e Perrella in dialogo (19.00); Tony Kofi e Alina Bzhezhinska, sax e arpa (21.00).

Sabato 6 settembre: Sal Bonafede e Giacomo Tantillo, piano e tromba (19.00); Roberto Ottaviano e Rob Luft, sax e chitarra (21.00).

Domenica 7 settembre: Rob Luft ed Elina Duni, chitarra e voce (19.00); Giovanni Guidi e Alessandro Presti, piano e tromba (21.00).

Info pratiche I biglietti sono acquistabili online su Ticket SMS e includono il trasferimento in barca. Costi: 20 € per la serata del 5 settembre, 40 € per quelle del 6 e 7 settembre.

Novità di quest’anno: ticket singolo concerto a 20 €. L’abbonamento per tre serate costa 80 € (con un concerto in omaggio). Per gli under 35 è prevista una promozione speciale: abbonamento a 50 €, acquistabile in sede Otium o al molo storico. Le navette partiranno dal molo alle 18.00 e 18.30, con corse aggiuntive tra i due set alle 20.15 e 20.30. Ritorno previsto alle 22.30 e 23.00. La biglietteria al molo apre alle 17.00; dal 1° al 4 settembre sarà attiva anche la sede Otium (via XI Maggio 106, Marsala) dalle 18 alle 21. Durante il festival, il Museo di Mozia resterà visitabile gratuitamente fino alle 21.00 e sarà attivo un servizio bar.

L’Otium Festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura e realizzato in partenariato con Rai Radio 3 e la Città di Marsala.



