Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/09/2025 22:00:00

Alcamo, nuova pavimentazione per la palestra di via Giovanni Verga

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1757004851-0-alcamo-nuova-pavimentazione-per-la-palestra-di-via-giovanni-verga.jpg

La palestra comunale di via Giovanni Verga ad Alcamo si presenta con un volto rinnovato. Durante l’estate, infatti, l’impianto è stato dotato di una nuova pavimentazione sportiva multistrato in PVC, sostituendo la precedente al fine di garantire migliori performance e maggiore sicurezza agli utenti.

 

A comunicarlo è l’assessore alle Attività e all’Edilizia Sportiva del Comune di Alcamo, Gaspare Benenati, che sottolinea come il nuovo rivestimento Vinylsport assicuri “standard qualitativi più elevati, riducendo il rischio di scivolamenti o abrasioni, ottimizzando l’assorbimento degli urti e migliorando così la sicurezza complessiva per tutti coloro che utilizzano la palestra”.

 

La struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità: è utilizzata quotidianamente dalle scuole, dalle associazioni sportive e dai giovani che vi trovano uno spazio per la pratica dell’attività fisica.

I lavori di rifacimento sono stati programmati nei mesi estivi, in modo da non intralciare le attività sportive che si svolgono regolarmente durante l’anno. “Abbiamo voluto intervenire in tempi rapidi – conclude Benenati – così che al rientro delle attività sportive, atleti e cittadini potessero ritrovare un impianto rinnovato, funzionale e più sicuro”.