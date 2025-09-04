Alcamo, nuova pavimentazione per la palestra di via Giovanni Verga

04/09/2025 22:00:00

La palestra comunale di via Giovanni Verga ad Alcamo si presenta con un volto rinnovato. Durante l’estate, infatti, l’impianto è stato dotato di una nuova pavimentazione sportiva multistrato in PVC, sostituendo la precedente al fine di garantire migliori performance e maggiore sicurezza agli utenti.

A comunicarlo è l’assessore alle Attività e all’Edilizia Sportiva del Comune di Alcamo, Gaspare Benenati, che sottolinea come il nuovo rivestimento Vinylsport assicuri “standard qualitativi più elevati, riducendo il rischio di scivolamenti o abrasioni, ottimizzando l’assorbimento degli urti e migliorando così la sicurezza complessiva per tutti coloro che utilizzano la palestra”.

La struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità: è utilizzata quotidianamente dalle scuole, dalle associazioni sportive e dai giovani che vi trovano uno spazio per la pratica dell’attività fisica.

I lavori di rifacimento sono stati programmati nei mesi estivi, in modo da non intralciare le attività sportive che si svolgono regolarmente durante l’anno. “Abbiamo voluto intervenire in tempi rapidi – conclude Benenati – così che al rientro delle attività sportive, atleti e cittadini potessero ritrovare un impianto rinnovato, funzionale e più sicuro”.



