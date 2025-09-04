Sezioni
Istituzioni
04/09/2025 04:45:00

Assunzioni all'Ati idrico di Trapani, arriva il nuovo responsabile amministrativo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756910872-0-assunzioni-all-ati-idrico-di-trapani-arriva-il-nuovo-responsabile-amministrativo.jpg

Il Presidente Francesco Gruppuso insieme al Direttore Generale Pierluigi Carugno di ATI Trapani , ieri hanno  accolto il Dott. Antonino Buffa, futuro responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente.


"A nome di tutto ATI Trapani  porgiamo il nostro più caloroso benvenuto nella squadra operativa. Come Direttore Generale  - afferma l'ing. Carugno  - sarò lieto di accompagnare il nuovo responsabile durante il suo percorso professionale presso la nostra istituzione insieme a tutto il team che mi ha affiancato fino ad ora in maniera esemplare.

Siamo quindi entusiasti di accogliere il Dott. Buffa nel ruolo di Funzionario ed elevate qualificazioni a cui conferire l’incarico di EQ per l'Area Amministrativo - contabile, una posizione fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi istituzionali.  A seguito del completamento delle procedure assunzionali relative alle figure tecniche e contabili, trasferiremo l'intera struttura nella sede amministrativa di Via Valderice a Trapani".

 

"Siamo certi che le competenze e la dedizione del neo responsabile contribuirà significativamente alla definitiva struttura gestionale dell'ente di governo d'ambito (EGA). Il dott. Buffa proviene dal Comune di Mazara del Vallo con cui abbiamo stipulato una apposita convenzione di 18 ore cadauno. A breve la chiusura delle altre figure chiavi del responsabile area tecnica e contabile che completeranno la struttura gestionale definitiva. Inoltre il presidente a breve dovrà operare la scelta del Organismo individuale di Valutazione (OIV) che l'ente non ha mai avuto".
"Ci stiamo predisponendo a chiudere il piano di ambito in perfetto equilibrio economico/finanziario recuperando anni di inerzia e vogliamo essere pronti per la sfida più importante della Sicilia occidentale ovvero la gestione dell'acqua in modo efficace, efficiente e virtuoso" - afferma il presidente Gruppuso.