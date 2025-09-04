M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni concrete

04/09/2025 09:19:00

Gestire le risorse umane nelle PMI spesso significa destreggiarsi tra urgenze amministrative e bisogni strategici non sempre chiari.



M42 – The Human Capital presenta il nuovo sito www.m42risorseumane.com per illustrare il proprio approccio consulenziale che trasforma l'HR da funzione operativa a leva di crescita, attraverso il Metodo HR 360°.

Le piccole e medie imprese italiane si trovano spesso a gestire le risorse umane in modalità reattiva: si assume quando c'è urgenza, si forma solo quando mancano competenze specifiche, si interviene sul clima aziendale quando i problemi sono già emersi. Questa gestione frammentaria, pur comprensibile in contesti con budget limitati e strutture non sempre specializzate, finisce per rallentare la crescita.



M42 – The Human Capital, società di consulenza HR che nasce nel 2024 come evoluzione dello storico Studio Marceca (fondato nel 1942), presenta con il nuovo sito internet la propria metodologia per accompagnare le PMI nella trasformazione della gestione del personale in un vantaggio competitivo.

Il cuore del sito è il Metodo HR 360°, che accompagna ogni fase del ciclo di vita del collaboratore attraverso sei aree strategiche: attrazione e selezione dei talenti, onboarding e integrazione, sviluppo delle competenze, performance management, comunicazione ed engagement, transizione e outplacement. L’approccio, tradizionalmente appannaggio delle grandi corporation, viene qui adattato e reso accessibile alle PMI, con un mix di visione strategica e praticità operativa. Tra i contenuti anche una sezione dedicata alla formazione finanziata, che rende accessibili percorsi di sviluppo delle competenze senza gravare sui costi delle imprese.



La validità del modello è raccontata anche attraverso casi studio concreti: riduzione del turnover, incremento della produttività nei servizi, maggiore attrattività per i talenti.

Alla guida di M42 ci sono Francesco Marceca, fondatore e CEO, Consulente del lavoro ed HR Senior Manager con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo organizzativo, e Valentina Graffeo, co-fondatrice e CEO, Consulente del Lavoro ed HR Generalist con una solida esperienza nella valorizzazione del capitale umano.



“Non tutti hanno ancora compreso la forza e il valore che una gestione consapevole del capitale umano può generare. Con questo sito vogliamo colmare la distanza tra l’idea di HR come funzione amministrativa e la sua vera natura: una leva strategica capace di incidere direttamente su produttività, competitività e innovazione”, ha dichiarato Francesco Marceca.

“Abbiamo lavorato su un sito intuitivo e facilmente navigabile, perché chi lo visita possa trovare subito risposte concrete. Investire nelle persone oggi non è più un’opzione, ma una scelta necessaria per restare competitivi: per questo abbiamo voluto creare uno strumento che mostri con chiarezza quanto il capitale umano sia la vera risorsa su cui puntare”, ha aggiunto Valentina Graffeo.



La nuova piattaforma digitale presenta le quattro fasi del percorso consulenziale di M42: comprensione delle necessità aziendali, costruzione di un progetto operativo realizzato su misura, esecuzione del piano progettuale condiviso, verifica nel breve e lungo termine degli obiettivi raggiunti.

Allo stesso tempo, il sito racconta l’evoluzione di M42: dalle radici giuslavoristiche dello Studio Marceca, fondato nel 1942, al consolidamento dei servizi HR in outsourcing nel 2016, fino ai progetti di orientamento al lavoro svolti su tutto il territorio nazionale a partire dal 2021. Un percorso che trova oggi piena espressione con il brand M42 – The Human Capital.



Il nuovo spazio web, realizzato in collaborazione con l’agenzia Bussolaweb, riflette la visione di M42: diffondere una cultura delle risorse umane in cui la persona non sia più soltanto da amministrare, ma diventi il vero centro di ogni strategia di crescita, innovazione e impatto.



Approfondisci sul nuovo sito: https://m42risorseumane.com/

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



