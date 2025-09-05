Sezioni
Cronaca
05/09/2025 11:38:00

Alcamo, dà fuoco ai bancomat della banca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757065239-0-alcamo-da-fuoco-ai-bancomat-della-banca.jpg

Ha appiccato il fuoco a due sportelli bancomat della filiale Unicredit di Alcamo, nel cuore della notte. Ma i Carabinieri della Compagnia locale non ci hanno messo molto a risalire al responsabile: si tratta di un 42enne alcamese, che è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio.

 

Determinanti per l’identificazione sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I militari dell’Arma hanno visionato i filmati e raccolto elementi sufficienti a individuare l'autore del gesto.

Restano ignote, però, le ragioni che hanno spinto l’uomo ad agire in questo modo. Ai carabinieri non ha voluto fornire alcuna spiegazione.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente e accertare se ci siano eventuali responsabilità ulteriori.



