05/09/2025 20:00:00

Marsala, più controlli con l’Autoscan: nel mirino veicoli senza assicurazione e revisione

La Polizia Municipale di Marsala intensifica i controlli sulle strade cittadine, con particolare attenzione ai veicoli non in regola con assicurazione e revisione periodica. La decisione arriva dopo alcuni recenti incidenti nei quali è emerso che diversi automobilisti circolavano senza copertura assicurativa o con mezzi non revisionati. Situazioni analoghe sono state riscontrate anche su auto parcheggiate, talvolta coinvolte indirettamente in sinistri.

 

Per contrastare queste violazioni e garantire maggiore sicurezza alla circolazione, il Comando di via Ernesto Del Giudice – guidato da Giuseppe D’Alessandro – ha annunciato l’uso più frequente dell’Autosc@n Capture, il sistema di riconoscimento automatico dei veicoli in dotazione alle pattuglie.

 

Grazie a questa tecnologia, gli agenti possono verificare in tempo reale se un mezzo sia in regola con gli obblighi previsti dal Codice della Strada. L’Autosc@n consente infatti di rilevare immediatamente eventuali irregolarità, come la mancanza di assicurazione o la revisione scaduta, agevolando così i controlli sul territorio e riducendo i rischi per la sicurezza stradale.