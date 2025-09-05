Sezioni
Cronaca

05/09/2025 22:00:00

Trapani, la 5ª G del Liceo Linguistico “Rosina Salvo” festeggia 25 anni dal diploma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757088752-0-trapani-la-5-g-del-liceo-linguistico-rosina-salvo-festeggia-25-anni-dal-diploma.jpg

Una serata speciale, all’insegna dei ricordi e delle emozioni, quella vissuta lo scorso 17 agosto dagli ex studenti della classe 5ª G del Liceo Linguistico “Rosina Salvo” di Trapani, che si sono ritrovati per celebrare i 25 anni dal diploma.

 

Il gruppo, composto da quindici ex compagni, si è dato appuntamento presso la pizzeria Coppola di San Cusumano, dove tra brindisi, risate e racconti del passato si sono riaccese le atmosfere dei giorni di scuola. È stata l’occasione per ricordare i cinque anni trascorsi insieme tra banchi, libri e aneddoti che ancora oggi strappano sorrisi.

All’incontro hanno preso parte Erika, Jessica, Manuela C., Manuela M., Leonardo, Domenico, Agnese, Carolina, Angela, Marcella, Marianna, Floriana, Silvana, Anna e Linda. Non tutti purtroppo hanno potuto partecipare, soprattutto a causa di impegni lavorativi, poiché gran parte della classe oggi vive e lavora lontano da Trapani.

 

Nonostante ciò, l’atmosfera è stata carica di entusiasmo e voglia di ritrovarsi. La rimpatriata ha rappresentato non solo un tuffo nel passato, ma anche un momento per rafforzare amicizie che, a distanza di 25 anni, restano vive nel cuore di chi ha condiviso un percorso di vita e di crescita così importante.