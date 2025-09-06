Sezioni
Cronaca

06/09/2025 18:11:00

In una settimana più di 700 incendi in Sicilia. E' la regione più colpita

È la Sicilia la regione più colpita dagli incendi nell’ultima settimana.

 

Solo negli ultimi sette giorni, sono stati 2.084 gli interventi effettuati dalle squadre del Corpo nazionale, e la Sicilia guida la triste classifica con 706 roghi. Seguono la Puglia (322), la Calabria (267) e il Lazio (237).

 

 Dal 15 giugno al 5 settembre, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 57.264 interventi per incendi boschivi e di vegetazione in tutta Italia: ben 5.976 in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

 

In campo anche la flotta aerea dei Vigili del Fuoco, con 30 missioni di spegnimento a supporto delle squadre a terra, che hanno lavorato per oltre 2.500 ore.

Un bilancio pesante, che conferma come l’estate 2025 – segnata da ondate di calore, siccità e vento – stia mettendo a dura prova il territorio siciliano, già vulnerabile e spesso privo di adeguati sistemi di prevenzione e controllo.