Cronaca

» Ambiente
02/12/2025 20:00:00

Mazara: beccati dalla Polizia Municipale mentre abbandonano rifiuti speciali

Operazione ambientale della Polizia Municipale di Mazara del Vallo che, nelle scorse ore, ha individuato e denunciato i responsabili dell’abbandono di rifiuti speciali in contrada San Nicola, all’interno di un’area particolarmente sensibile dal punto di vista naturalistico.

 

Una pattuglia della Municipale, impegnata in controlli sul territorio, ha intercettato un veicolo che trasportava pannelli coibentati, rifiuti classificati come speciali. Alla vista degli agenti, il mezzo ha tentato la fuga, venendo seguito fino a un terreno impervio della zona. Qui, gli occupanti hanno abbandonato il carico e si sono dati alla fuga.

 

La fuga, però, è durata poco: il veicolo è stato rintracciato e le persone a bordo sono state identificate e deferite all’Autorità giudiziaria. L’abbandono e il trasporto illecito dei rifiuti è avvenuto in un’area ricadente in zona SIC – Sito di Interesse Comunitario e ZPS Sciare di San Nicola, un contesto ambientale protetto che rende la violazione ancora più grave.

 

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale prosegue le attività di tutela del territorio, intensificando i controlli su strada e avvalendosi anche della videosorveglianza per contrastare con maggiore efficacia i reati ambientali.









