Nuova condotta idrica a Custonaci: i lavori con tecnica “no dig” senza scavi inasivi

06/09/2025 22:00:00

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica lungo l’acquedotto Montescuro Ovest, in territorio di Custonaci. L’intervento, curato da Siciliacque, prevede la posa di circa 1,5 chilometri di tubazione con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza nella distribuzione dell’acqua alle utenze locali.

La novità principale riguarda il metodo costruttivo: sarà utilizzata la tecnologia “no dig”, che consente di rinnovare le condotte senza scavi invasivi. Grazie al sistema di relining, infatti, all’interno della tubazione esistente verrà introdotto un rivestimento flessibile in grado di ripristinarne funzionalità e durata. Una scelta che ridurrà al minimo i disagi per cittadini e viabilità, oltre ad abbreviare i tempi di cantiere.

I lavori interesseranno due tratti distinti, tra l’Asse dei marmi e via Ragusa, e avranno una durata stimata di una ventina di giorni. L’acquedotto non sarà mai completamente fermo: l’unica interruzione del servizio idrico avverrà nella fase finale, necessaria per collegare la nuova condotta alla rete.

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, parte di un più ampio piano di ammodernamento portato avanti quest’anno da Siciliacque – società a capitale misto partecipata da Italgas e Regione Siciliana – per migliorare la rete di sovrambito in diversi territori dell’Isola.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte: «Ringrazio i vertici di Siciliacque per aver dato seguito alla nostra richiesta. Le nuove condotte sono fondamentali per diverse frazioni del territorio, tra cui Purgatorio, Baglio Messina, Santa Lucia, Piano Alastre e Sperone. Con il ripristino della piena efficienza dell’adduzione al cisternone di Zimmaria – ha aggiunto – potremo finalmente superare i problemi di approvvigionamento e garantire una distribuzione idrica più regolare a buona parte della popolazione».



