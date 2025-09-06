Marsala: la 5^F del Commerciale festeggia i 40 anni dal diploma

06/09/2025 04:00:00

A quarant’anni di distanza dal giorno in cui, con emozione e speranze, hanno ricevuto il diploma, gli ex studenti della 5F dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala si sono ritrovati per celebrare insieme il traguardo del tempo e dei ricordi.

Dalla maturità del 1985 al 2025, la vita li ha portati su strade diverse: professioni, famiglie, trasferimenti, nuove esperienze. Eppure, l’affetto nato tra i banchi di scuola è rimasto intatto. L’incontro è stato l’occasione per rivivere aneddoti, sorridere delle vecchie foto di classe, ricordare professori indimenticabili e rinnovare quel legame che il tempo non ha scalfito.

Tra emozione e allegria, la serata si è trasformata in un tuffo nel passato, ma anche in un brindisi al futuro: quaranta anni dopo, la 5F continua a essere una grande famiglia, unita dalla memoria condivisa di una stagione irripetibile della vita.



