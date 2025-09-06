Sezioni
Politica
06/09/2025 14:51:00

Parla Tranchida. "Trapani non è in vendita. Barbara? Sembrava un cagnolino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757163864-0-parla-tranchida-trapani-non-e-in-vendita-barbara-sembrava-un-cagnolino.png

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, rompe il silenzio e affonda il colpo. Durante una conferenza stampa fiume, è tornato sul caso politico che ha infiammato l’estate trapanese: le dimissioni dell’ex assessore Lele Barbara.

 

“Non l’ho denunciato Barbara– ha detto Tranchida – ma in presenza di atti pubblici e potenziali reati ho trasmesso tutto all’autorità giudiziaria. È mio dovere farlo.” Il sindaco ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni da parte di uno dei vincitori del bando, che chiedeva protezione: “Un imprenditore mi ha detto di sentirsi sotto pressione, e io lo Stato lo rappresento. Se c’è qualcosa di poco chiaro, la magistratura deve intervenire”.

Poi l’affondo personale. “Barbara? L’ho redarguito perché si lasciava attaccare sui social e sembrava il cagnolino di turno. Un assessore ha il dovere di prendersi le proprie responsabilità: se non sei d’accordo con gli uffici, ti dissoci e lo dici chiaramente. Altrimenti non sei all’altezza del ruolo istituzionale”.

Tranchida ha anche chiesto pubblicamente alla Guardia di Finanza e agli organi competenti di verificare i suoi beni e il suo patrimonio: “Se avessi avuto rapporti con ambienti mafiosi come Massimo Coppola, non fuggirei: mi autodenuncerei e chiederei di essere indagato. Anzi, lo dico ora: venite a controllare i miei conti”.

Infine, un messaggio politico: “Trapani non è in vendita, e noi tuteleremo chi investe onestamente nella nostra città. Anche a costo di disturbare qualcuno”.

Intanto Barbara ha risposto così sui social.

 