Antimafia
07/09/2025 00:00:00

Salemi, oggi torna la “Vendemmia della legalità” nei vigneti confiscati alla mafia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757172059-0-salemi-oggi-torna-la-vendemmia-della-legalita-nei-vigneti-confiscati-alla-mafia.jpg

Salemi ospiterà oggi, domanica 7 settembre, un appuntamento ormai diventato tradizione: la “Vendemmia della legalità”. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione San Vito Onlus, si terrà nel fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio” in contrada Fiumelungo, bene confiscato alla mafia e oggi simbolo di riscatto sociale.

 

Durante la mattinata verrà raccolta l’uva biologica coltivata nei terreni, con il coinvolgimento degli operai e dei volontari. L’evento è infatti aperto a chiunque desideri partecipare, comprese associazioni locali e cittadini, a cui viene consigliato un abbigliamento comodo.

 

«Partecipare alla mattinata d’impegno sociale è un’occasione di condivisione», spiega il presidente della Fondazione, Vito Puccio. Alla vendemmia prenderanno parte anche otto ragazzi della comunità “Miriam” di Salemi, sottolineando ancora una volta la vocazione inclusiva e sociale del progetto.

Il vigneto, un tempo proprietà della criminalità organizzata, oggi ospita anche un ristorante ricavato dall’ex casolare, dove vengono proposti piatti della tradizione siciliana. La giornata si concluderà con una colazione rustica condivisa tra operai e volontari, un momento di convivialità che suggella il valore comunitario dell’iniziativa.

 