Cronaca

» Piccole Storie
07/09/2025 02:24:00

Marsala, giovani sposi rinunciano alle bomboniere e fanno donazione all'Avis

"L’Avis esprime la sua sincera gratitudine per il vostro generoso dono. Avere scelto di devolvere alla nostra Associazione l’equivalente per la spesa delle bomboniere - cui avete quindi rinunciato - dimostra un grande senso di solidarietà e altruismo. Vi auguriamo un futuro felice e pieno d’amore”. 

 

Sono le parole con le quali Luciano Rosas, presidente dell’Avis Marsala, ha ringraziato Marilena e Gaspare - oggi sposi - che nei giorni scorsi hanno consegnato l’assegno di 500 euro nella sede sociale. Contributo che l’Avis ha destinato all’acquisto di una stampante etichettatrice con sistema termico e codice a barre, in uso ai medici per l’identificazione dei donatori e la catalogazione delle provette.