Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni

» Repliche
07/09/2025 07:00:00

I contributi dell'ex Provincia. Una replica del presidente Quinci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757174103-0-i-contributi-dell-ex-provincia-una-replica-del-presidente-quinci.jpg

Il presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Salvatore Quinci, replica all'articolo di Tp24 dei giorni scorsi in cui si analizzava la sua azione amministrativa a capo dell'ex provincia a proposito dei contributi elargiti. Ecco la replica:

 

Le ragioni di opportunità rimarcate dall'articolo - nella sua parte finale - sulla gestione dei contributi devono essere anticipate e seguite anche, e soprattutto, dalle ragioni della correttezza delle notizie che vengono diffuse. Il Libero Consorzio Comunale non ha concesso alcun contributo all'associazione che ha organizzato la manifestazione “Tre Fontane Summer Fest 2025”. Ha invece sostenuto e finanziato il Comune di Campobello di Mazara, che ha utilizzato la somma a disposizione seguendo le sue procedure amministrative ed il suo indirizzo politico. Aggiungo che  l'associazione in questione – da informazioni acquisite - ha collaborato anche in altre occasioni ed in altri anni con l'Amministrazione comunale. Mi preme poi sottolineare che i contributi concessi dal Libero Consorzio Comunale hanno risposto alle istanze presentate dai Comuni, anche se con importi ridotti, seguendo un rigoroso ordine cronologico. Contributi che hanno fatto riferimento ai piccoli Comuni che scontano conosciute e risapute difficoltà finanziarie. I contributi sono stati concessi dopo avere rimpinguato il relativo capitolo di bilancio in assoluta sintonia e con l'approvazione dell'intero Consiglio. Politica di attenzione ai piccoli Comuni – nessun Comune medio e grande ha ricevuto contributi – che ribadisco con forza e che intendo consolidare. Mi auguro, infine, che si possa discutere di tutto senza cadere nel gioco delle allusioni. Ho ben chiaro che i soldi pubblici sono soldi di tutti. Così come ho ben chiari i principi di trasparenza e di legalità”.

 