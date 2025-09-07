I contributi dell'ex Provincia. Una replica del presidente Quinci

07/09/2025 07:00:00

Il presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Salvatore Quinci, replica all'articolo di Tp24 dei giorni scorsi in cui si analizzava la sua azione amministrativa a capo dell'ex provincia a proposito dei contributi elargiti. Ecco la replica:

Le ragioni di opportunità rimarcate dall'articolo - nella sua parte finale - sulla gestione dei contributi devono essere anticipate e seguite anche, e soprattutto, dalle ragioni della correttezza delle notizie che vengono diffuse. Il Libero Consorzio Comunale non ha concesso alcun contributo all'associazione che ha organizzato la manifestazione “Tre Fontane Summer Fest 2025”. Ha invece sostenuto e finanziato il Comune di Campobello di Mazara, che ha utilizzato la somma a disposizione seguendo le sue procedure amministrative ed il suo indirizzo politico. Aggiungo che l'associazione in questione – da informazioni acquisite - ha collaborato anche in altre occasioni ed in altri anni con l'Amministrazione comunale. Mi preme poi sottolineare che i contributi concessi dal Libero Consorzio Comunale hanno risposto alle istanze presentate dai Comuni, anche se con importi ridotti, seguendo un rigoroso ordine cronologico. Contributi che hanno fatto riferimento ai piccoli Comuni che scontano conosciute e risapute difficoltà finanziarie. I contributi sono stati concessi dopo avere rimpinguato il relativo capitolo di bilancio in assoluta sintonia e con l'approvazione dell'intero Consiglio. Politica di attenzione ai piccoli Comuni – nessun Comune medio e grande ha ricevuto contributi – che ribadisco con forza e che intendo consolidare. Mi auguro, infine, che si possa discutere di tutto senza cadere nel gioco delle allusioni. Ho ben chiaro che i soldi pubblici sono soldi di tutti. Così come ho ben chiari i principi di trasparenza e di legalità”.



