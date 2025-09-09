Trapani, M5S: “Il rispetto prima di tutto”, solidarietà a Sabrina Rocca

09/09/2025 11:00:00

Il rispetto prima di tutto. È questo il cuore della nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Trapani, che ha voluto esprimere solidarietà a Sabrina Rocca dopo le offese personali ricevute nelle ultime ore.

Rocca è una figura conosciuta in città per l’impegno politico e culturale: candidata sindaco nel 2012, è stata poi nominata dal sindaco Vito Damiano nella Deputazione della Biblioteca Fardelliana, e negli anni ha guidato movimenti civici locali come “Trapani Cambia”, avvicinandosi progressivamente alle battaglie del Movimento 5 Stelle.

Nella riflessione diffusa dal Gruppo Territoriale, i pentastellati mettono in evidenza come il dissenso sia legittimo, ma non possa mai trasformarsi in aggressione verbale o denigrazione personale. A Trapani come altrove, spiegano, la politica deve restare confronto di idee, senza scivolare negli insulti.

Il Movimento sottolinea di avere scelto sempre la via del rispetto, anche nei momenti di scontro duro con l’amministrazione Tranchida. “Le battaglie istituzionali – affermano – sono state condotte con fermezza, ma senza mai oltrepassare i limiti del rispetto reciproco.”

Il messaggio è rivolto a tutte le forze politiche: riportare il dibattito su un piano costruttivo e civile, perché “la politica non è uno scontro tra nemici, ma un confronto tra idee”.



