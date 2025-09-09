9 Settembre:  giù il governo francese, vince l'Italia, attentato a Gerusalemme

09/09/2025 07:43:00

E' il 9 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo francese è caduto. Ma il debito resta (Bayrou ha detto: «Avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà»). La situazione per Macron si fa complicata

• L’Italia ha sconfitto Israele 5 a 4 in una sfida piena di errori, gaffe e autoreti (Locatelli e Bastoni)



• A Gerusalemme Est un attentato ha fatto 6 morti e 26 feriti. Hamas non ha accettato il piano Usa per la pace e c’è tensione diplomatica tra Israele e Spagna

• Secondo gli attivisiti della Global Sumud Flotilla, una loro barca è stata colpita da un drone, ma la guardia costiera tunisina ha smentito

• In meno di 24 ore, quattro operai sono morti sul lavoro: uno è caduto da un’impalcatura, uno da una gru, un altro è finito sotto a un muletto, il quarto è stato colpito in testa da barra di metallo. Altri due sono rimasti feriti

• Trump dovrà risarcire con 83,3 milioni di dollari la scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione

• La lettera di Trump per i 50 anni di Epstein è spuntata fuori. Contiene il disegno di una donna e degli auguri allusivi a non si capisce cosa

• John Elkann farà lavori socialmente utili dai salesiani per chiudere il contenzioso sull’eredità di nonna Marella

• Mps ha acquisito il controllo di Mediobanca con adesioni pari al 62 per cento. Nagel è pronto alle dimissioni

• Dal prossimo 9 ottobre le banche saranno obbligate a offrire bonifici istantanei

• È arrivato l’Autovelox SafeDrive. Una vera e propria spia, che oltre a misurare la velocità immortala può rilevare se il guidatore è al telefono, se sta scrollando TikTok, se guida senza cintura

• Scotti batte De Martino ma a rimetterci è Vespa con la sua striscia quotidiana 5 minuti, il cui inizio slitta al 29 settembre

• A Ceresole Reale, paese di 154 anime sul Gran Paradiso, ha riaperto la scuola più piccola d’Italia. Gli unici alunni sono due fratelli

• In occasione dei suoi 70 anni Leone XIV ha rilasciato la sua vera prima intervista, parte di una biografia che uscirà in Perù

• L’Egitto vuole trasformare il Monte Sinai in un resort di lusso, con funivia, hotel e centri commerciali

• La Russia sostiene di non aver paura delle sanzioni ma non ha più soldi. Usa e Ue si stanno coordinando per renderle più efficaci. Trump vorrebbe che l’Europa acquistasse tutto il gas da Washington

• La Norvegia è ancora laburista. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store ha rivendicato la vittoria alle elezioni con il 28 per cento

• A Londra la metropolitana è bloccata per uno sciopero che durerà fino a giovedì

• In Giappone un ex sindaco che s’era dimesso per 99 accuse di molestie è stato rieletto consigliere della sua stessa città

• In North Carolina un’ucraina di 24 anni scappata dalla guerra è morta accoltellata da un senzatetto

• Il 20 settembre una compagnia cinese farà partire il primo container diretto in Europa utilizzando la rotta artica. Arriverà in 18 giorni di viaggio, contro i 40 giorni necessari oggi

• Mimmo Lucano è incandidabile. È stato rimosso dalla lista di Avs per le prossime regionali in Calabria. Presentato il ricorso

• Polemiche dai palazzi: dal viaggio di Meloni a Ny ai leghisti contro Vannacci, dai comizi d’amore di Schlein al ritorno di Bandecchi, passando per la buonanotte di De Luca a Fico

• A Rivalta c’è stato il funerale di Giorgio Armani. Ora si riparte con mostre e sfilate. Poi si aprirà il capitolo eredità

• Sinner ha promesso: «Lavorerò per tornare in vetta». Torino gli conferirà la cittadinanza onoraria

• Applausi, cori, omaggi floreali per le azzurre della pallavolo in arrivo a Malpensa. La finale dei mondiali è stata seguita da più di 4 milioni di spettatori

• L’ultima casa di Marilyn Monroe non sarà abbattuta. Brinah Milstein e Roy Bank, che l’avevano comprata per ampliare la loro proprietà adiacente, hanno perso la causa

• Sono morti la fotografa d’arte e moda Maria Vittoria Backhaus (83 anni), il biologo statunitense premio Nobel David Baltimore (87), il fondatore dei Supertamp, il britannico Rick Davies (81), il direttore d’orchestra tedesco Christoph von Dohnányi (95)



Titoli

Corriere della Sera: Bayrou bocciato, / cade il governo / Francia nel caos

la Repubblica: Francia nel caos politico

La Stampa: Sfiduciato Bayrou / La Francia nel caos

Il Sole 24 Ore: Mps arriva al 62,3% di Mediobanca

Avvenire: Colpi alla tregua

Il Messaggero: Mps conquista Mediobanca

Il Giornale: Elkann ai servizi sociali

Leggo: Giovani schiavi dell’estetica social

Qn: Cade il governo Bayrou / Macron sotto attacco

Il Fatto: I nuovi volenterosi / attaccano Macron

Libero: Ultimo fiasco a Parigi

La Verità: «Elkann ai servizi sociali»

Il Mattino: Mps conquista Mediobanca

il Quotidiano del Sud: Francia, Bayrou cade sui conti

il manifesto: Ultimo / tango

Domani: Israele, torna l’incubo terrorismo E la colpa è tutta di Netanyahu



