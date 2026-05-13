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Cronaca
13/05/2026 06:32:00

Palermo e la Sicilia in lutto per Alessia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/palermo-e-la-sicilia-in-lutto-per-alessia-450.jpg

Palermo e la Sicilia piangono Alessia, la bambina di 8 anni diventata negli ultimi anni uno dei simboli più teneri e commoventi della tifoseria rosanero. Alessia è morta nella serata di martedì 12 maggio, dopo una lunga battaglia contro un rabdomiosarcoma, un tumore aggressivo che le era stato diagnosticato nel 2021.

 

Per quattro anni ha affrontato cure durissime: interventi chirurgici, cicli di chemioterapia, radioterapia e anche un autotrapianto di midollo. Ma in mezzo agli ospedali, alle terapie e ai momenti difficili, non aveva mai smesso di seguire il suo Palermo.

 

La sua storia aveva toccato profondamente il cuore della città e del mondo rosanero. In particolare quello del vice capitano del Palermo, Jacopo Segre, che negli ultimi mesi l’aveva spesso portata in campo prima delle partite, trasformando quei momenti in immagini simbolo di affetto e vicinanza. Segre aveva continuato a seguirla anche nelle settimane più difficili, chiedendo costantemente notizie delle sue condizioni.

 

Attorno ad Alessia si era stretta tutta la tifoseria del Palermo FC. I gruppi della Curva Nord le avevano dedicato cori, striscioni e messaggi di incoraggiamento in diversi stadi italiani, da Catania a Roma, a Trapani. Persino i tifosi del Venezia avevano invitato la bambina all’ultima partita di campionato, un invito che purtroppo Alessia non è riuscita ad accettare.

 

La camera ardente sarà allestita mercoledì 13 maggio allo stadio Stadio Renzo Barbera, il luogo che per lei rappresentava molto più di un semplice campo da calcio. Un ultimo saluto nel cuore della sua squadra, quella che non ha mai smesso di sostenerla.

 



Cronaca | 2026-05-13 06:32:00
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