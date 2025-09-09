Sezioni
Politica

» Partiti e movimenti
09/09/2025 12:41:00

Dibattiti e politica a Marsala: il PD inaugura la sua prima Festa dell’Unità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/dibattiti-e-politica-a-marsala-il-pd-inaugura-la-sua-prima-festa-dell-unita-450.jpg

Il Partito Democratico di Marsala lancia la sua prima Festa dell’Unità, in programma il 9 e 10 settembre 2025. 

Due giornate dense di incontri, dibattiti e momenti culturali, pensati come spazio di confronto e partecipazione per la comunità. Si parte martedì 9 settembre alle 18:00 con un tema cruciale per l’economia locale: “Agricoltura e crisi idrica in Sicilia: sfide e soluzioni per un futuro sostenibile”. Interverranno l’onorevole Dario Safina, l’enologo Davide Piccione, il sociologo ambientale Eugenio Piccione, il presidente dell’associazione “I Guardiani del territorio” Gianpaolo De Vita e l’imprenditrice agricola Caterina Marino. 

L’incontro sarà moderato da Ninny Aiuto. A seguire, focus sulla politica cittadina con “Marsala al bivio: criticità dell’amministrazione attuale e proposte per un buon governo”. Introduce la segretaria del circolo PD, Linda Licari, insieme a Dario Safina e ai rappresentanti delle forze politiche e civiche interessate. La prima giornata si chiuderà con un confronto dedicato alla valorizzazione dei musei come volano di sviluppo turistico, con la partecipazione di deputati regionali, esponenti del mondo culturale e associazioni cittadine. Mercoledì 10 settembre, dalle 17:00, il programma si aprirà con un dibattito su “Conflitti globali e diritti umani”, che vedrà la presenza di Pietro Bartolo, Sheila Melosu di Mediterranea Saving Humans, il giornalista Marco Bova e diversi attivisti impegnati in difesa dei diritti civili. Alle 18:00 spazio alla letteratura con la presentazione del libro di Serafina Ignoto. Seguirà, alle 19:00, un incontro su lavoro, turismo e salario minimo, con interventi di sindacalisti e operatori economici. In serata, alle 21:00, riflessione sul ruolo delle donne nello spazio pubblico, con studiose, professioniste e attiviste. 

La giornata si concluderà con una performance di tango e letture curate da Stefania Pellegrino. Durante le due giornate sarà attivo un punto ristoro curato dai volontari, in collaborazione con il bar Romeo.









