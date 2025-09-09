Erice, disagi alla Cittadella della Salute: “Centralino muto, i cittadini costretti a ..."

09/09/2025 18:10:00

Una nuova segnalazione di disservizio sanitario arriva alla redazione di Tp24, questa volta dalla Cittadella della Salute di Trapani - Erice. A segnalarlo è un nostro lettore, che denuncia le gravi difficoltà nel contattare gli uffici della struttura sanitaria dell’Asp di Trapani.

«È semplicemente assurdo – scrive – sapere dell’esistenza di un centralista alla Cittadella della Salute che però non risponde mai. Per avere il numero di un ufficio bisogna addirittura chiamare il centralino dell’ospedale di Trapani. E quando si prova a contattare i numeri forniti, non risponde nessuno».

Il problema, sottolinea il cittadino, ricade in particolare sulle persone più fragili: «Chi non può muoversi perché allettato è costretto a pagare qualcuno 20 o 30 euro per recarsi di persona a chiedere informazioni. E spesso l’attesa è inutile, perché non si ottiene alcuna risposta. Intanto il tempo passa, e chi ha bisogno può anche morire».

Una testimonianza dura, che mette nuovamente in luce le difficoltà del sistema sanitario provinciale e la percezione di indifferenza delle istituzioni di fronte alle esigenze quotidiane degli utenti.

Come sempre, la redazione di Tp24 è a disposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per eventuali repliche o chiarimenti.

