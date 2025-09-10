Passeggero fuma in bagno, attimi di tensione sul volo Pisa - Palermo

10/09/2025 08:42:00

Momenti di tensione sul volo Ryanair partito da Pisa lunedì sera alle 21 e diretto a Palermo. A circa venti minuti dall’atterraggio, un passeggero di circa 40 anni si è chiuso nel bagno di coda dell’aereo e ha acceso una sigaretta, gettando poi la cicca nello scarico.

All’apertura della porta, l’odore di fumo si è diffuso in cabina ed è stato subito avvertito da un’assistente di volo, che è intervenuta con prontezza per gestire la situazione. Il passeggero, però, si è mostrato poco collaborativo: ha rifiutato di mostrare la carta d’imbarco e di recarsi dal comandante, rendendo ancora più delicato l’intervento del personale.

Nonostante l’atmosfera di tensione, l’equipaggio ha mantenuto il controllo fino all’atterraggio a Palermo, dove le forze dell’ordine sono salite a bordo per identificare e allontanare l’uomo. I passeggeri, invitati a restare seduti, hanno collaborato con responsabilità.

Il gesto, assurdo e irresponsabile, potrebbe costare caro al passeggero: rischia una multa fino a 10.000 euro e l’inserimento nella blacklist di Ryanair, con il divieto di volare con la compagnia. Un comportamento che, oltre a violare le norme di sicurezza, ha messo inutilmente in allarme passeggeri e personale.



