La Vardera a Trapani: "Aggredito e minacciato da un tifoso"

10/09/2025 17:30:00

Clima teso a Trapani durante la visita del deputato regionale Ismaele La Vardera (Contro Corrente), arrivato oggi in città per un’iniziativa politica. Secondo quanto raccontato dallo stesso parlamentare in un post sui social, un tifoso del Trapani Calcio lo avrebbe insultato e minacciato per strada, criticando la sua posizione sui contributi pubblici assegnati alla società sportiva.

«Un tifoso esagitato – scrive La Vardera – ci ha urlato di lasciare in pace il Trapani, che sapeva dove trovarci. Mi ha insultato perché palermitano, dicendo testualmente che facevo “feto”». L’episodio si sarebbe verificato in presenza delle forze dell’ordine, con l’intervento della Digos che ha allontanato l’uomo.

Secondo La Vardera, lo stesso soggetto avrebbe anche minacciato il vicepresidente del consiglio comunale, Andrea Genco, affermando di conoscere il nonno e di sapere dove trovarlo. «Un clima pesante – commenta – solo per aver osato mettere bocca su 300 mila euro di soldi pubblici a una società in cui figura anche il figlio del presidente della Regione».

Il riferimento è alla polemica in corso sul finanziamento regionale concesso al Trapani Calcio, guidato da Valerio Antonini.

«Non ci faremo intimidire», conclude La Vardera. «Siamo a Trapani per una notizia importante che comunicheremo a breve. Ma questi sono i soggetti che aizza Antonini?».



